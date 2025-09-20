Esperança Cladera se mete en la final en el relevo 4x100

Esperança Cladera se ha metido en la final del relevo 4x100 del Mundial de Tokio. La murera ha hecho la primera posta de la selección que ha parado el crono en un tiempo de de 42.53 segundos para competir este domingo por una medalla a las 14:06 horas (Teledeporte).

El combinado nacional ha acabado segundo de su serie y se ha clasificado directamente a la final con mucha solvencia, sacando 77 centésimas a la cuarta clasificada de la primera semifinal. Aunque eso sí, han finalizado a 73 centésimas del tiempo de Jamaica que ha ganado la carrera logrando la mejor marca de la temporada. La sorpresa ha sido la eliminación de la selección neerlandesa

El cuarteto formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se han quedado lejos de su Récord Nacional (42.11).