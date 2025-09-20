Esperança Cladera: “Estoy con ganas de soñar”

Esperança Cladera competirá contra las mejores velocistas este domingo en la final del 4x100 del Mundial de Tokio. La atleta murera ha explicado para los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) cómo ha afrontado la carrera y qué espera en la final de este domingo a las 14:06 horas. “He empezado en la curva mirando a un punto fijo. Confiaba mucho en este equipo por todo el recorrido que llevamos. El hecho de estar aquí y este domingo en la final creo que era el objetivo de la temporada y hay que valorarlo muchísimo. Estoy súper contenta y con ganas de soñar mañana”, explica.

La segunda relevista, Jaël Bestué, también ha sido positiva, pero cree que tienen margen de carrera para la carrera del domingo: “Hago un buen balance de la carrera, aunque creo que también podemos arriesgar más y salir más a full todas en nuestras postas y confiar más en nosostras porque confianza es la palabra de este equipo. El objetivo está cumplido porque volvemos a estar en una final mundial todas juntas y estoy muy contenta”.

Paula Sevilla también es optimista de cara a la final: “Como han dicho mis compañeras estoy muy contenta de formar parte del 4x100. Esta es la recompensa que este equipo se merece, así que este domingo toca disfrutar, confiar en nosotras y correr a tope porque lo sabemos hacer y si lo conseguimos saldrá bien”.

La última relevista, Maribel Pérez, piensa que deben arriesgar más en la final: “Poco más que añadir, como siempre soy la última en hablar (dice entre risas). Me toca acordarnos de las compañeras, los entrenadores y la familia que nos apoya. Se valora mucho los puestos en los finales, pero también quiero reivindicar que este equipo nunca falla y que siempre está. Y este es el regalo que nos merecemos todas: llegar a la final, soñar alto y a ver qué pasa. Creo que podemos arriesgar más porque los cambios han sido seguros y a ver qué pasa mañana. Ahora a descansar”.

Este domingo, Esperança Cladera saldrá por la calle siete con dos buenas referencias a los lados, la selección jamaicana a la izquierda y la alemana a la derecha, con la tercera y cuarta mejor marca del año respectivamente. España posee el quinto mejor registro del año y está a la expectativa para dar la sorpresa y subirse al podio.