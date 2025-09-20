Esperança Cladera busca la final en el relevo 4x100

Si España repite el mismo cuarteto que quedó segundo en el Mundial de Relevos en Guangzhou-que es lo esperable-, Esperança Cladera hará la primera de las postas en el 4x100 metros del Mundial de Tokio. La atleta mallorquina saldrá por la calle cinco en la primera de los semifinales de la prueba a las 13:45 horas (Teledeporte).La murera debutará en el campeonato del mundo absoluto junto a sus compañeras en el relevo: Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez.

La selección española aspira a competir por el podio, algo que consiguió en mayo, pero deben emplearse a fondo. En su serie son el segundo mejor combinado del año. Con un registro de 42.11, que además es Récord Nacional, en 2025 solo las superan por tiempos las neerlandesas y, en cambio, una selección tan potente como la jamaicana no ha corrido tan rápido como ellas este año.

Para clasificarse a la final de este domingo tienen dos opciones: si acaban entre las tres primeras de su semifinal, obtienen el pase inmediatamente, en cambio si no lo consiguen todavía tienen una vía más: ser uno de los dos equipos con mejor tiempo de las semifinales.

Además, la atleta de Muro se quedó a las puertas de clasificarse en la prueba individual de los 200 metros. Paró el crono dos veces en 22.79 (en el Campeonato de España y enel Nacional por Autonomías) y solo le faltaron cuatro centésimas para doblar en el Mundial de Tokio.