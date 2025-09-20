El Espanya mide sus aspiraciones en la Liga Elite en su estreno en Las Rozas

El Espanya Hoquei Club inicia este domingo (12:15 horas) en Madrid su camino por la Liga Elite 25-26 de hockey línea. El equipo mallorquín se estrena en casa del Envolvente Las Rozas, en el partido que cerrará la primera jornada. Los palmesanos, que han realizado varios fichajes este verano, afrontan el duelo como favoritos, pero con el handicap de no haber podido entrenar en una pista en condiciones. De hecho, el EHC no se ejercita en una instalación adecuada desde el pasado mes de mayo (y ahora mismo el Velòdrom Illes Balears esta con obras).

Todo un contratiempo para una plantilla con aspiraciones que la semana pasada abrió la temporada con la Supercopa de España, torneo que se disputó en Bilbao. El Espanya HC quedó eliminado en las semifinales ante el Molina Sport canario, vigente campeón de la Liga Elite y de la Copa de Europa. El equipo palmesano aguantó la primera parte al favorito del torneo. A falta de solo 3:20 los canarios inauguraron el marcador y apenas un minuto después ampliaron distancias con el segundo tanto (Jan Andrysek).

Los mallorquines acusaron la falta de preparación adecuada, aunque no bajaron los brazos y a falta de 2:56 para el final del partido redujeron distancias con el gol de Mikulas Skoupy, subcampeón europeo con Chequia y uno de los grandes refuerzos de este verano. En los últimos segundos del encuentro el EHC aún tuvo la posibilidad de forzar el empate, pero el guardameta del Molina Sport estuvo muy acertado en sus intervenciones. El joven Samuel Cidade (17 años), también fichaje para esta temporada, fue elegido MVP del Espanya.

En la otra semifinal, el Valladolid se impuso al Metropolitano, organizador de la final four en Bilbao, por 2-1. La final entre los vallisoletanos y el Molina Sport acabó en empate en el tiempo reglamentario (3-3), adjudicándose el tíulo los canarios con el ‘gol de oro’.