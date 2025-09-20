Triatlón
Cortes de tráfico este domingo por el Triatlón Port de Palma
Varias líneas de autobús verán modificado su recorrido
La celebración este domingo del Port de PalmaTriatlón Mallorca 2025 obligará a desviar el tráfico parcialmente en algunos puntos de la ciudad y a modificar el recorrido de algunas líneas de bus mientras dure la cita deportiva.
En un comunicado este sábado, el consistorio ha explicado que entre las 7.00 y las 14.00 horas las líneas L1, L18, L23, L25, L31, L35 y A1 circularán desviadas en ambos sentidos, mientras que la L30 iniciará servicio a las 14.00.
Los cortes de tráfico afectarán principalmente al Passeig Marítim entre Monseñor Palmer y Manuel Azaña, la avenida Argentina entre Passeig Marítim y la calle Anníbal, y Joan Maragall entre la incorporación de la Autovía de Levante y la Rotonda del Ancla.
Los desvíos se organizarán para el tráfico procedente del Aeropuerto hacia Manuel Azaña, para el de las Avenidas en dirección al mar por Joan Maragall, y para el de Manuel Azaña hacia la Autovía de Levante. El tráfico del Passeig Marítim se desviará hacia Monseñor Palmer, así como otros desvíos específicos en Monseñor Palmer, Avenida Argentina y calle Llucmajor.
