Cortes de tráfico este domingo por el Triatlón Port de Palma

La celebración este domingo del Port de PalmaTriatlón Mallorca 2025 obligará a desviar el tráfico parcialmente en algunos puntos de la ciudad y a modificar el recorrido de algunas líneas de bus mientras dure la cita deportiva.

En un comunicado este sábado, el consistorio ha explicado que entre las 7.00 y las 14.00 horas las líneas L1, L18, L23, L25, L31, L35 y A1 circularán desviadas en ambos sentidos, mientras que la L30 iniciará servicio a las 14.00.

Los cortes de tráfico afectarán principalmente al Passeig Marítim entre Monseñor Palmer y Manuel Azaña, la avenida Argentina entre Passeig Marítim y la calle Anníbal, y Joan Maragall entre la incorporación de la Autovía de Levante y la Rotonda del Ancla.

Los desvíos se organizarán para el tráfico procedente del Aeropuerto hacia Manuel Azaña, para el de las Avenidas en dirección al mar por Joan Maragall, y para el de Manuel Azaña hacia la Autovía de Levante. El tráfico del Passeig Marítim se desviará hacia Monseñor Palmer, así como otros desvíos específicos en Monseñor Palmer, Avenida Argentina y calle Llucmajor.