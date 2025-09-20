Pádel
Buen nivel en el Torneo Diario de Mallorca - Trofeo Estrella Damm
El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm ya está demostrando su buen nivel. En esta vigesimocuarta edición, que arrancó el viernes, ya ha registrado partidos intensos en las rondas clasificatorias en el Pins Pádel Club de Palma. En la Quinta Femenina, la pareja formada por Elena Catalá y Eloísa Salvà se impuso por 6-2 y 6-1 a la formada por Laura Cañizares y Paula Miralles.
Otros resultados destacados se dieron en la Tercera Femenina, con el triunfo de Maite Tomé y Abril Gil sobre Dori Gómez y Annlouisse por 6-1 y 7-5 .
El mejor y más emocionante partido de la jornada se jugó en la Quinta Categoría Masculina, donde venció la pareja Dani Manso-Gonzalo Manso por un apretadísimo resultado de 4-6, 6-4 y 7-6, con remontada incluida, a la pareja formada por Eusebio Moreno-Pepe Fuster. Fue un buen colofón a los primeros pasos del torneo.
