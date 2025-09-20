Fútbol | Segunda RFEF
Baño de realidad para el Atlético Baleares: 2-4 ante el Sant Andreu
El once blanquiazul sufre la primera derrota de la temporada, y en casa, ante un rival muy serio
Baño de realidad para el Atlético Baleares, que sufrió este sábado la primera derrota de la temporada y ante su público (2-4) contra un Sant Andreu muy serio que se llevó los tres puntos con merecimiento. Los palmesanos siguen líderes del Grupo 3 de Segunda RFEF, tras tres jornadas, a la espera de los partidos Alcoyano-Andratx y Poblense-Olot de este domingo.
Habían empezado las cosas muy bien para el Baleares, que aprovechó un error visitante en la salida del balón para abrir el marcador. Tovar, más astuto que nadie, puso el 1-0 (m.13). La alegría duró muy poco, lo justo para que Marcos Mendes aprovechara un gran centro desde la banda en un jugada muy bien trenzada (1-1, m.16).
Intentó superar el mazazo el conjunto mallorquín, pero con más corazón que ideas. La defensa visitante sabía tapar cualquier agujero y mostraba mucho peligro en las contras. Además, asustó a balón parado con Alexis, su lanzador de faltas. Fue precisamente Alexis quien puso el 1-2 en el descuento del primer periodo con un balón a la escuadra (m.45+6).
Mazazo... y sentencia
El jarro de agua fría heló al Estadio Balear, a sus jugadores y hasta a Luis Blanco, que no movió en el descanso. Sí lo hizo el técnico visitante, al que le salió bien la jugada puesto que un gran balón al área fue aprovechado por Mendes (1-3, m.50).
Ha reaccionado entonces el técnico balearico, que ha hecho varios cambios. Entre ellos la entrada de Moha Keita, ya recuperado de su lesión pero todavía sin explosividad. El equipo no ha mejorado, aunque Morillo ha podido recortar distancias de no ser por una gran parada de Iñaki. La respuesta del Sant Andreu ha sido una contra de libro, para sentenciar el duelo (1-4, m.86, Sergi). Ha tirado de orgullo el Baleares ante lo imposible y ha encontrado su pequeño premio en el tanto de Bover (2-4, m.96).
Ficha ténica
2 - Atlético Baleares: Pablo García, Ramis (Miguelito, m.71), Iván López, Jaume Pol (Serrano, m.77), Alejandro Pérez (Gerardo, m.58), Castell (Ulrich, m.58), Rubén Bover, Jofre, Morillo, Axel (Keita, m.58) yTovar.
4 - Sant Andreu: Iñaki, Javi Gómez, Blanco, Lucas, Jordi Méndez, Torices, Alexis (Albertito, m.68), Darbra, Salvans (Marcet, m.46), Mendes (Sergi, m.84) y Serrano (Santiago, m.68).
Goles: 1-0, m.13: Tovar. 1-1, m.16: Mendes. 1-2, m.45+6: Alexis. 1-3, m.50: Mendes. 1-4, m.86: Sergi. 2-4, m.90+6: Bover.
Árbitro: Muñoz Moreno (C. Madrid).
T. Amarillas: a Jaume Pol, Jofre, Serrano, Javi Gómez, Marcet y Albertito.
