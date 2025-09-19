El Torneo de Pádel Diario de Mallorca arranca con 222 jugadores en liza

Llegó el día. El Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm, que este año cumple su vigesimocuarta edición, ha arrancado este viernes con la disputa de los primeros partidos de las ronas clasificatorias. Hasta el próximo 28 de septiembre, el Pins Pádel Club acogerá una competición que por noveno año consecutivo se disputa en esa instalación.

En esta edición de 2025 del Torneo de Pádel Diario de Mallorca-Trofeo Estrella Damm tomarán parte un total de 222 jugadores, destacando sobre todo la inscripción en categoría masculina, con 108 jugadores repartidos en todas las divisiones. En la categoría femenina competirán 76 jugadoras, siendo 38 los inscritos en las categorías mixtas.

Rodeado de un paraje natural de pinos, el Pins Pádel Club destaca por sus instalaciones de primera calidad, con 16 pistas de pádel, de las cuales 14 son dobles (nueve cubiertas) y dos individuales. Al respecto, cabe destacar que este verano se ha estrenado un nuevo tapete en la pista 4 del recinto deportivo. Habrá partidos cada día y ya este fin de semana se disputarán desde la mañana hasta bien entrada la noche.

El torneo, como ya sucedió en años anteriores, constará de diez divisiones distintas y habrá competición en categorías masculina, femenina y mixtas. Este formato asegura que puedan participar jugadores de distintos niveles de habilidad. Cada inscrito en el torneo recibe un ‘welcome pack’ con distintos obsequios como parte de la experiencia que supone participar en este torneo.

Como en ediciones anteriores, el torneo contará con atractivos premios y la última jornada culminará con la entrega de trofeos a los mejores jugadores, que se celebrarán después de las finales de cada categoría (Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, tanto en masculino como en femenino; B y C en mixtos).

Esta competición está patrocinado por Estrella Damm, Obras MAN, Refinería, Quality Center (concesionario Land Rover y Jaguar) y TBC Comunicación; además de contar con la colaboración de Insuu, Il Tano, NK Wings, Macia Batle y Quely.