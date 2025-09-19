El Palma Futsal y Afers Socials se unen para facilitar el acceso al deporte a familias vulnerables

El Illes Balears Palma Futsal ha alcanzado un acuerdo con el área de Afers Socials del Ajuntament de Palma para ceder 50 abonos con un 60% de descuento sobre el precio habitual. Los abonos han sido adquiridos por Afers Socials, que los distribuirá entre familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa permitirá que 50 familias con dificultades económicas y personales puedan disfrutar esta temporada de los partidos del primer equipo en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

Con este acuerdo, el club refuerza su compromiso social y reafirma su voluntad de estar cerca de quienes más lo necesitan, utilizando el deporte como herramienta de inclusión y cohesión social.

La colaboración con el área de Afers Socials forma parte de las acciones que la entidad impulsa para devolver a la sociedad todo el apoyo que recibe cada temporada. Una iniciativa que permitirá a muchas familias vivir de cerca la pasión por el mejor equipo del mundo y disfrutar de un proyecto que representa los valores de la humildad, el esfuerzo y la superación.

El director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, ha hecho entrega simbólica del abono a Lourdes Roca, teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales del Ajuntament de Palma. Tirado destaca que “es un orgullo que el Illes Balears Palma Futsal pueda estar cerca de quienes lo tienen más difícil y que podamos contribuir a que muchas familias disfruten del deporte y encuentren en Son Moix un lugar donde desconectar y sonreír”.

Por su parte, Lourdes Roca remarca “la importancia de garantizar que todas las familias tengan acceso a espacios de ocio, cultura y deporte, independientemente de su situación económica”.