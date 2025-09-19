Nuria Iturrioz se instala en la cuarta posición en La Sella Open

La mallorquina Nuria Iturrioz, con experiencia ganadora en la edición inaugural de 2023, ha vuelto a exhibir su luminosa sonrisa en La Sella Open (Denia, Alicante), el torneo para las mujeres, el torneo del millón de euros en premios, donde ocupa una esperanzadora cuarta posición al alcanzar el ecuador de la competición. Sesenta y seis maravillosos golpes, 6 bajo par, en la segunda jornada, generaron esa expresión alegre en su rostro en contraposición del gesto contrariado de la primera ronda, cuando sus acciones no culminaban con el objetivo deseado.

En esta segunda ocasión, la visible satisfacción tardó un tiempo significativo en concretarse. No en vano, después de 8 hoyos su tarjeta seguía nivelada, al par, ni hacía arriba ni hacia abajo, una lucha contra un recorrido “que me gusta, pero que es más complicado de lo parece a primera vista”, relataba. La golfista balear repasaba con calma su actuación en casa club, pero su mente se iba, cómo no, a la segunda parte de su vuelta, cuando se encendió la chispa y una volcánica explosión de buen juego salió a relucir con toda su crudeza.

“Es la paciencia, saber esperar el momento justo para aprovechar las oportunidades”, dijo poniéndose mucho más seria cuando fue inquirida sobre cómo era posible, después de ocho hoyos revestidos de ortodoxia y academicismo, que su juego se transformase en huracanada acumulación de aciertos. Fueron, uno tras otro, cinco birdies consecutivos con una consecuencia inmediata: de la parte media de la tabla a la más noble y alta, esa que permite disputar de tú a tú el título con cualquiera de sus rivales a falta de 36 hoyos para la conclusión.

Luna Sobrón pasa el corte El plantel de jugadoras españolas presentes en la competición, 13 al inicio de la misma, se ha visto reducida a seis cuando se ha producido el corte en la segunda jornada, en +3. Al margen de Nuria Iturrioz, se han ganado jugar las dos rondas finales Blanca Fernández (par), Marta Martín (+1), la amateur Carolina López-Chacarra (+1), la mallorquina Luna Sobrón (+2) y Harang Lee (+2).

Entre ellas se encuentran jugadoras huérfanas de triunfos en el Ladies European Tour (LET), con todo su futuro por labrar, con otras que ya conocen el dulce sabor de la victoria. En el primer grupo se sitúa por ejemplo la francesa Natasia Nadaud, bien en la primera jornada (66 golpes) y bien en la segunda (67).

También la canadiense Anna Huang, un caso muy especial si se atiende a determinados datos: sólo 16 años y sólo 14 torneos profesionales disputados hasta el momento pero con capacidad demostrada, al menos durante los primeros 36 hoyos, para poner firmes a quienes acumulan mil batallas en sus currículos deportivos. Una ronda de 64 y otra de 66 la convierten en una oponente a tener muy en cuenta a pesar de su falta de experiencia. Catorce birdies y ningún bogey es una propuesta por ahora demoledora.

En ese maremágnum de aciertos pulula Nuria Iturrioz, ganadora de La Sella Open 2023 y de otros cuatro torneos del Ladies European Tour; cinco éxitos que avalan por qué su luminosa sonrisa se ha instalado con fuerza en el ecuador de este importante torneo. Es cuarta, al acecho, a ocho golpes de la líder, pero lo tiene claro: “Por supuesto que voy a por todas”.

Nuria Iturrioz y sus cinco triunfos en el LET

“No me lo planteo, me centro en lo mío, en hacerlo lo mejor posible. Y si llegan más triunfos y supero esa gesta, pues bienvenido”, dijo Nuria Iturrioz cuando salió a relucir que su reciente triunfo en el Aramco Houston Championship constituía el quinto del Ladies European Tour amasado en su currículo, sólo dos menos que Carlota Ciganda, la mejor golfista española de todos los tiempos.