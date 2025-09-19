‘La Magia del Fútbol en las Barriadas’ llega a Son Forteza

Son Forteza se ha transformadp este viernes en un espacio inclusivo y de comunidad gracias a dos protagonistas de lujo: Virginia Torrecilla y Jovan Stanković, que han inaugurado el estreno del programa itinerante ‘La Magia del Fútbol en las Barriadas’. La iniciativa busca llevar "deporte, igualdad y referentes allí donde más se necesitan", en alianza con clubes sociales e instituciones.

Más de 80 vecinos, entre niños, jóvenes, familias y personas con diversidad funcional, se han congregado esta mañana en la barriada para participar en una actividad que fomenta la colaboración, el respeto y la convivencia. El fútbol, más allá de ser un juego, se ha conviertido en una herramienta para transmitir valores y fortalecer lazos.

El acto ha sido presentado por Tatiana Ferrer, la coordinadora del programa, elegida este año como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo del deporte. "Era casi imposible realizar esta actividad. Gracias a la generosidad de algunas personas que nos acompañan aquí se ha hecho realidad", ha confesado emocionada, agradeciendo a David Salom, director general d’Esports del Ajuntament de Palma, Javi Bonet, teniente de alcalde de Palma, y Joan Toni Ramonell, director general d’Esports del Govern de les Illes Balears, su colaboración para que el proyecto pueda llevarse a cabo.

Stanković y Torrecilla han sido las estrellas de la jornada. Ambos han compartido sus respectivas experiencias en el fútbol durante la actividad y después no han parado de hacerse fotos con los allí presentes. "Es un acto importante para la sociedad. He venido a muchas actividades como esta y cuando me invitan siempre voy con alegría. Me siento personalmente bien y, por otro lado, veo a la gente que también se pone muy contenta cuando aparecen deportistas o futbolistas", ha expresado el que fuese jugador del Mallorca sobre la iniciativa.

"Es algo muy especial y simbólico. Nunca me había puesto a hacer estas cosas, pero me parece una acción muy bonita y estoy muy contenta de estar aquí", ha declarado la exfutbolista mallorquina.

Los vecinos del Club Social de Son Forteza también han podido disfrutar del espectáculo del mago Joan Cassanyes. La actividad ha finalizado al ritmo de canciones de Shakira y con un sorteo de ropa deportiva y un balón firmado por todas las jugadoras de la selección.

El próximo acto que realizará el programa ‘La Magia del Fútbol en las Barriadas’ será en Son Gotleu, en el que estará presente Emilio Nsue, exjugador del Mallorca, y donde se espera la asistencia de unas 300 personas.