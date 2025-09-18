Tensión entre el árbitro balear Cuadra Fernández y el técnico del Chelsea: “No me amenaces”

El colegiado balear Cuadra Fernández ha sido uno de los protagonistas en esta primera jornada de la Champions League que finaliza hoy jueves. Cuarto árbitro en el encuentro Bayern-Chelsea (3-1), el madrileño tuvo un enfretamiento con el técnico del conjunto inglés, el italiano Enzo Maresca.

El incidente se produjo después de que el entrenador del Chelsea reclamara una tarjeta roja a Jonathan Tah a la media hora de partido. Fue entonces cuando Cuadra Fernández se acercó a Maresca para advertirle y se produjo una tensa conversación entre ambos, captada por las cámaras de Movistar, en las que además se escuchó al técnico italiano dirigirse al colegiado: “Me estás amenazando, no me amenaces”.

Cuadra Fernández y Maresca discuten ante la mirada de los jugadores del Chelsea / Movistar

Segundos de tensión

Uno de los asistentes del técnico salió del banquillo para calmar a Maresca durante esos segundos de tensión que se vivieron en su enfrentamiento verbal con Cuadra Fernández, colegiado madrileño adscrito al Comité Balear desde hace muchos años, y residente en la isla, que también observaron con sorpresa varios de los jugadores del Chelsea. Finalmente, el técnico italiano vio la tarjeta amarilla.