Tensión entre el árbitro balear Cuadra Fernández y el técnico del Chelsea: “No me amenaces”

El colegiado, que auxiliaba a Sánchez Martínez en la banda, discutió con Maresca en el partido de Champions ante el Bayenr

Momento en el que Cuadra Fernández y Maresca se encaran

/ Movistar

Jaume A.

Palma

El colegiado balear Cuadra Fernández ha sido uno de los protagonistas en esta primera jornada de la Champions League que finaliza hoy jueves. Cuarto árbitro en el encuentro Bayern-Chelsea (3-1), el madrileño tuvo un enfretamiento con el técnico del conjunto inglés, el italiano Enzo Maresca.

El incidente se produjo después de que el entrenador del Chelsea reclamara una tarjeta roja a Jonathan Tah a la media hora de partido. Fue entonces cuando Cuadra Fernández se acercó a Maresca para advertirle y se produjo una tensa conversación entre ambos, captada por las cámaras de Movistar, en las que además se escuchó al técnico italiano dirigirse al colegiado: “Me estás amenazando, no me amenaces”.

Cuadra Fernández y Maresca discuten ante la mirada de los jugadores del Chelsea

/ Movistar

Segundos de tensión

Uno de los asistentes del técnico salió del banquillo para calmar a Maresca durante esos segundos de tensión que se vivieron en su enfrentamiento verbal con Cuadra Fernández, colegiado madrileño adscrito al Comité Balear desde hace muchos años, y residente en la isla, que también observaron con sorpresa varios de los jugadores del Chelsea. Finalmente, el técnico italiano vio la tarjeta amarilla.

