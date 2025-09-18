El Fibwi-Hestia se jugará primero en Menorca por las obras en Son Moix

El Fibwi Palma ha encontrado una solución para el derbi ante el Hestia, de la jornada 2 de Primera FEB, que no se podía disputar en Son Moix por las obras de remodelación del parqué. El partido se jugará primero en Menorca, tras aceptar la Federación Española (FEB) la solicitud del club dirigido por Guillem Boscana.

El equipo mallorquín había pedido hace unos días el aplazamiento del encuentro (fijado para el 5 de octubre), pero la FEB se lo había denegado y ahora ha permitido variar el orden de los enfrentamientos, por lo que el duelo de la primera vuelta lo jugará el Fibwi como visitante en vez de local. Las obras en Son Moix, que comenzaron este pasado lunes y se alargarán más allá del 30 de septiembre –como se había informado desde Cort a los clubes inicialmente–, han obligado a los clubes usuarios del pabellón a buscar pistas alternativas para entrenar y jugar.

Al respecto, el Ayuntamiento de Marratxí y el Fibwi Palma firmaron este jueves un acuerdo para que el equipo pueda entrenar en el pabellón del Pla de na Tesa (en principio, por las mañanas y previa autorización del Consistorio). Lo hará durante el tiempo en el que el Palau d’Esports de Son Moix no esté disponible. Además, incluye la posibilidad de poder entrenar durante la temporada en momentos en que no está operativa la pista palmesana.

El alcalde Jaume Llompart y el regidor de deportes Juan Antonio Estarellas visitaron este jueves a la plantilla y saludaron a Óscar Siquier, ya que el jugador mallorquín jugó en su momento en el Pla de Na Tesa. «Es un convenio anual firmado con el club para que puedan entrenar aquí, estamos contentos de poder colaborar con un proyecto puntero de la isla», afirmó el edil.

El Palma Futsal aún busca pista

Los tres clubes de baloncesto ya tienen solucionado, en principio, el ‘problema’ ya que el Palmer Basket (Primera FEB) y el Azulmarino Mallorca (Liga Challenge) entrenarán y jugarán en el pabellón de Inca.

Ahora ya solo queda el Palma Futsal, de la Primera División de fútbol sala, que no tiene pista para su partido del 3 de octubre en el que debe recibir al Peñíscola.