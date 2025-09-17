Las obras en Son Moix provocan un grave problema a los clubes

Problema a la vista, y grave, para los equipos mallorquines que entrenan y juegan en el Palau d’Esports de Son Moix. Las obras que se están realizando para arreglar el parqué obliga a que los clubes tengan que buscar un pabellón en donde sus jugadores puedan entrenar y jugar sus competición oficial, ya que, según alegan, desde el Ayuntamiento de Palma se les informó que los trabajos iban a durar unos 15 días y ya les han avisado de que se extenderán, como mínimo, a tres semanas.

Una situación que ahora mismo es un drama para el Palma Futsal y para el Fibwi Palma, pero menos grave para el Palmer Basket y el Azulmarino.

El Palmer Basket (Primera FEB) ha podido solucionar el tema entrenando en Inca y jugando allí su primer partido de Liga, contra el Palencia; el segundo se desplazan a Ourense, en la jornada 3 descansan y luego van a La Coruña. El Azulmarino Mallorca (Liga Challenge de baloncesto femenino) también salva el contratiempo entrenando en el Toni Pizà (sa Indioteria) y disputando su último amistoso de pretemporada y el primer partido de Liga en Inca.

El Fibwi Palma, en cambio, está inmerso en un grave problema: pidió aplazar su partido ante el Hestia Menorca (jornada 2 de Primera FEB, el 5 de octubre), pero la Federación Española les ha denegado la petición. Este jueves está previsto que un representante del club mallorquín viaje a Madrid para negociar el aplazamiento, porque no encuentran pista para jugar el partido (según exige la normativa de la FEB). Mientras, el equipo entrena en el Pla de na Tesa.

El Palma Futsal también vive días de incertidumbre, porque no sabe dónde jugará en la jornada 5 (3 de octubre) ante el Peñíscola. Para entrenar no tiene problemas, tiene pistas alternativas, pero ese partido de Liga es un problema: en Inca no tiene sitio y una de las alternativas que se le ha ofrecido desde Cort es Calvià, en un pabellón de Es Galatzó con aforo solo para medio millar de aficionados cuando el equipo mallorquín de fútbol sala cuenta con más de 3.000 abonados. Para más inri, la LNFS exige que haya VAR y habría que instalar esa tecnología... La buena noticia para el Palma Futsal es que ahora la Liga tiene un parón hasta final de mes (el día 27 reanudan la competición en la pista del Manzanares)

Según Cort, no hay retraso

Desde el Ayuntamiento de Palma señalan que no hay retraso en las obras. De hecho, indican que en el contrato con Mondo -la empresa que se encarga del arreglo- se especifica que tienen un mes para ejecutar la obra. Aunque también inciden en que había compromiso de intentar acelerar el trabajo. Los trabajos en Son Moix se iniciaron el lunes 15 de septiembre, por lo que Mondo tendría de plazo hasta el 15 de octubre. De alargarse, la situación sería aún más caótica.

Desde el IME informan de que están intentando ofrecer alternativas a los equipos afectados y se ha contactado con los ayuntamientos de Inca o Calvià, además de ofrecer pabellones como el Toni Pizà o Germans Escalas. Además, se ha llegado a un acuerdo con los clubes para que los jugadores puedan usar los gimnasios y zonas de fisioterapia de Son Moix, que en principio no estaba permitido por razones de seguridad. Se acotarán unas zonas y se establecerán unos horarios para que se puedan utilizar esas salas de forma controlada y protegida.

El IME (Institut Municipal de l’Esport) inició la contratación para la remodelación de la pista de parqué del Palau d’Esports de Son Moix el pasado 7 de mayo. “La previsión es que la actuación esté completada antes de que empiecen los entrenamientos de la nueva temporada”, señalaron entonces desde Cort.

“El principal objetivo de esta actuación, que tiene un presupuesto de 90.306 euros, es mejorar las condiciones de la pista, modernizarla y generar un ahorro energético”, se especificaba en la nota.