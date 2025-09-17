Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mallorca se queda un mes sin Jan Virgili

El extremo catalán ha sido citado para disputar el Mundial Sub-20 con la selección española que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile

Jan Virgili en el partido contra el Espanyol del pasado lunes.

Jan Virgili en el partido contra el Espanyol del pasado lunes. / EFE

Maria Quetglas

Palma

El fútbolista del Mallorca Jan Virgili ha sido convocado para defender a España en el Mundial Sub-20. El seleccionador Paco Gallardo ha dado la lista de jugadores oficial, en la que ha incluido entre sus delanteros al catalán. La competición se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile, lo que puede suponer todo un quebradero de cabeza para Jagoba Arrasate: Virgili puede perderse hasta cinco partidos de Liga en el caso de que el combinado nacional llegue a la final. Tanto Marc Domènech como Jan Salas, jugador cedido al Córdoba, quienes también eran muy seguidos y tenían opciones de ir al Mundial, finalmente han quedado fuera de la convocatoria.

Este verano, Jan Virgili ya jugó el Europeo Sub-19, donde solo fue titular en uno de los cinco partidos, pero marcó dos goles y fue importante para que el combinado nacional llegara a la final. España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre (22 horas) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 4, para cerrar la fase de grupos.

