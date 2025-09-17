¡Jordan Díaz se retira del Mundial tras un salto nulo!

Pésimas noticias para la delegación española en el Mundial de Atletismo de Tokio, ya que el campeón olímpico y europeo Jordan Díaz se ha retirado de la clasificación de triple salto después de un primer intento nulo y no estará en la final en la que podría haber conseguido la 'triple corona'.

Acechado por unos problemas físicos en la rodilla derecha que lo han obligado a llegar con calzador a la capital nipona y con un solo salto en los Campeonatos de España (17,16 metros) que le sirvió para colgarse el oro. Fue la efímera reaparición del azulgrana después de casi un año sin competir por culpa de ese tendón rotuliano que lo amenaza.

El hispanocubano llegaba después de alargar todos los plazos, en principio con buenas sensaciones. Sin embargo, en el primer intento en la calificación metió toda la zapatilla en la línea y realizó un claro nulo. Pese a que no se apreciaron problemas físicos en ese salto, unos minutos después comunicó a la organización que renunciaba a los dos siguientes.

Es decir, que su regreso a un Mundial de Atletismo seis años después no ha podido ser más triste. Todavía como cubano, el prodigioso habanero consiguió plaza de finalista en Doha'19 con una meritoria octava posición (17,06 metros) con tan solo 18 años. Después, arriesgó al desertar en 2021 tras una competición en Castellón y menos de un año después recibió la nacionalidad española en febrero de 2022.

No obstante, esa decisión implicaba renunciar a las siguientes grandes competiciones por la moratoria que exige World Athletics por el cambio de nacionalidad para evitar casos como los sucedidos hace un par de décadas con Qatar. Es decir, que no pudo competir en el Mundial bajo techo de Belgrado'22, en el Mundial al aire libre de Eugene'22, en el Europeo Indoor de Estambul'23 ni en el Mundial al aire libre de Budapest'23.

Jordan Díaz vio la luz en 2024 al recibir el transfer justo antes del Europeo al aire libre de Roma, donde se impuso con una descomunal marca de 18,18 que lo situó tercero de la historia tras el británico Jonathan Edwards (18,29) y el estadounidense Christian Taylor (18,21). Ese registro es uno de los mejores de la historia del atletismo español, quizá junto a los 2,02 de Ruth Beitia en altura, el 1:42.04 de Mohamed Attaoui en 800 o en su día el 3:28.985 de Fermín Cacho en 1.500.

Muy corto de entrenamientos y con la rodilla derecha prácticamente entre algodones, el atleta del FC Barcelona consiguió debutar como atleta olímpico en París y se colgó el oro con 17,86 metros prácticamente en el mismo momento en el que la selección española de fútbol se imponía a la anfitriona Francia en la final masculina. Fueron minutos memorables.

Tras esos dos grandes éxitos, el blaugrana regresó a su dura realidad de una rodilla derecha que no terminaba de recuperarse. De la mano de su reputado técnico, Iván Pedroso, todos decidieron no arriesgar y así llegó la renuncia primero al Europeo bajo techo de Apeldoorn y después al Mundial de Nanking. El hispanocubano ilusionó en Tarragona y ahora ha llegado la gran decepción. Ahora toca volver a recuperarse y pensar en 2026.