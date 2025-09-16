Mavi García liderará al equipo español en el Mundial de Ruanda

La selección femenina española élite de ciclismo, capitaneada por la mallorquina Mavi García, afronta con ilusión su participación en el Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que este año se disputa por primera vez en el continente africano sobre un durísimo recorrido en Kigali, capital de Ruanda.

La ciclista balear, del equipo Liv Alula Jayco, ha vuelto a completar una gran temporada a sus 41 años, pues se impuso en una etapa del Tour de Francia 2025, y llega al Mundial tras una gran preparación en Sierra Nevada para intentar mejorar el décimo puesto de Glasgow, su mejor resultado mundialista hasta la fecha.

La convocatoria de la seleccionadora nacional Gema Pascual la completan Mireia Benito (AG Insurance - Soudal Team), que hará también la contra reloj individual, la campeona de España Sara Martín (Movistar Team), Ane Santesteban (Laboral Kutxa), Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) y Alicia González (St Michel - Preference Home - Auber93).

La contrarreloj individual, en la que participará la campeona de España Mireia Benito, se disputará el 21 de septiembre en un recorrido de 31,2 km y 460 metros de desnivel positivo acumulado, con doble subida a la Cote de Nyanza, de 2,5 km al 5,8 de pendiente media, además de con el muro empedrado de Cote de Kimihurura, de 1,3 km y 6,3% de pendiente media en el tramo final.

La prueba en línea se disputará el sábado 27 de septiembre, con un total de 11 vueltas al circuito de 15,1 kilómetros y 305 metros de desnivel positivo acumulado. En total, las ciclistas recorrerán 164,6 kilómetros con 3.350 metros de desnivel positivo acumulado y en cada vuelta el pelotón tendrá que superar la subida de Kigali Golf (0,8 km al 8,1% de media con rampas máximas del 14%) y la subida adoquinada a Kimihurura (de 1,3 km y 6,3% de pendiente media).