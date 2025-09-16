Baloncesto
L'opinió de J.M. Arbucias: Separats per les diferències, units en la passió: Palmer i Fibwi, el futur del bàsquet illenc en joc
Des de fa uns anys, a Ciutat, hi conviuen dos equips masculins d’elit de bàsquet. Comparteixen la mateixa passió i els mateixos somnis. Tots dos jugaven la temporada passada a la Segona FEB, i els seus màxims dirigents havien estat companys de viatge en un mateix equip, compartint idees i projectes. Però amb el temps, les diferències van començar a fer-se evidents. Els problemes interns i les visions divergents sobre com dirigir un equip professional van portar al fet que aquests dos líders decidissin separar els seus camins. Les tempestes internes i les discrepàncies van fer que decidissin que no podien navegar en la mateixa embarcació. Enguany, a la Primera FEB, continuaran essent rivals en el mateix camp de batalla, Son Moix, Palma.
La rivalitat entre el Palmer i el Fibwi és com un duel de llums i ombres: obliga cada equip a perfeccionar la seva dansa, a millorar els seus passos. És com un joc de miralls on cada moviment és observat i, en algunes ocasions, imitat, fent que els seguidors incondicionals respirin amb l’emoció d’un espectacle, encara que més d’un no ho acabi d’entendre. La seva separació ha creat un riu de competència, que alimenta una rivalitat – aparentment sana – i que no deixa de ser una font d’energia i de motivació, que en principi serveix per valorar les seves particulars forces. Precisament aquesta competència els obliga a millorar contínuament, a pensar noves estratègies i a esforçar-se al màxim per no deixar cap avantatge a l’altre.
Ara bé, com tot en la vida, hi ha pros i contres. Que els dos equips vulguin fer el trajecte per separat és lícit – només faltaria! – i per la geografia esportiva hi trobem exemples que validen la seva admissibilitat, perquè qui paga, mana...
Tant el Fibwi com el Palmer segurament per aquesta temporada hauran creat una estructura esportiva il·lusionant; segurament també els seus responsables amb els recursos econòmics disponibles hauran fet miracles, que abans de començar la competició han esdevingut una incògnita engrescadora, però... els recursos econòmics són els que són, limitats, són com un riu que no sempre porta prou aigua per a tots, són com dues arrels que competeixen per alimentar-se i han de dividir-se el que hi ha. Molts seguidors neutrals es demanen per què no és possible, no ha estat factible, unir forces, per què els dos patrons no deixen de banda les diferències i treballen junts. La llum de la unió podria il·luminar un futur més brillant, on el Palmer i el Fibwi deixin de ser rivals per convertir-se en companys de viatge en una aventura que pot ser molt més gran que la suma de les seves parts. Si s’haguessin posat d’acord, com dues branques d’un mateix arbre, el seu fruit podria ser més abundant i resistent, el projecte hauria estat més fort, més solvent i amb més possibilitats de triomf. Al cap i la fi, la línia d’arribada és exactament la mateixa. Mantenir aquesta decisió de trossejar la flor i nata del bàsquet professional a Ciutat beneficia el bàsquet de Palma, ara que els dos conjunts es diuen Palma? Afavoreix el bàsquet de l’illa, ara que tots dos competeixen sota el rètol de Mallorca?
