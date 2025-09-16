Baloncesto
Helena Pueyo, ante el reto de la Euroliga: "Nos veo preparadas"
La base mallorquina del Casademont Zaragoza asegura que la eliminatoria previa de la máxima competición continental ante el Zabiny Brno "no va a ser fácil"
La mallorquina Helena Pueyo, base de Casademont Zaragoza, ha asegurado que la eliminatoria previa ante las checas del Zabiny Brno para clasificarse para disputar la fase de grupos de la Euroliga Femenina de baloncesto "no va a ser fácil" porque cuentan con un buen equipo al que conocen. "El torneo de Corea nos ha servido para poder unirnos tanto dentro de la pista como fuera y creo que se pudo ver", ha explicado en rueda de prensa antes de viajar este miércoles a la ciudad checa.
La internacional balear ha asegurado que está "contenta, sana y con muchas ganas de afrontar todo lo que viene. Nos veo preparadas", ha destacado. Pueyo ha asegurado que conocen a muchas de sus jugadoras y ha recordado que Shante Evans, que defendió la pasada temporada la camiseta roja de Casademont, es "una jugadora increíble que nos va a dar mucha guerra".
Para superar la eliminatoria ha reconocido que deberán emplear "todas nuestras herramientas" para conseguir resolver la eliminatoria con el apoyo de la afición rojilla. "Ojalá todo salga bien". Pueyo considera que si la temporada pasada llegaron lejos en las diferentes convocatorias, esta campaña con las jugadoras que se han incorporado al proyecto "nuestro nivel ha subido" y ha señalado como primer objetivo la clasificación para la fase de grupos de la Euroliga y "de ahí en adelante, ojalá podamos mejorar la temporada pasada".
De la eliminatoria ante las checas ha comentado que esperan que sea "un partido físico y duro, pero estamos preparadas para todo", a la vez que ha reconocido que todas ya tienen ganas de disputar el primer partido oficial de la temporada 2025-2026. Pueyo ha destacado que esta eliminatoria ante las checas va a ser más dura que la de la temporada pasada, "aunque luego nunca sabes, pero va a ser un partido difícil y un comienzo de temporada duro". "También va a ser un buen test, para ver cómo estamos y hasta dónde podemos llegar. Creo que estamos todas listas y que vamos a darlo todo", ha concluido.
