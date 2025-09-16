El Fibwi tumba al Palmer en un entretenido primer derbi

El Fibwi Mallorca tumbó al Palmer Basket en el primer derbi del curso, aunque fuera amistoso, enmarcado en el Trofeu AON que organiza la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (73-75). El Poliesportiu de Pollença registró un fabuloso ambiente para un duelo en el que el morbo siempre está servido, aunque se juegue en plena pretemporada.

Los dos recién ascendidos a la Primera FEB ofrecieron un buen espectáculo, aunque fueron los de Pablo Cano los que se llevaron el triunfo gracias a sus buenos segundo y tercer cuarto, en los que marcaron las diferencias, con los Bracey, Bocca y compañía.

Y eso que los de Marco Justo empezaron mejor, con un juego más fluido y mejores decisiones en ataque. Un lanzamiento de Joan Feliu desde la línea del 6,75 y la firmeza de Golden Dike y de Jesús Carralero en la zona permitieron al Palmer atesorar rentas cortas a su favor. Eso sí, la entrada al partido de Brian Vázquez acercó al oponente a tan solo dos puntos, 16-13.

Imagen del encuentro disputado en Pollença entre el Palmer y el Fibwi. / Illes de Bàsquet

En el segundo cuarto de partido, el Fibwi daba un paso al frente y se iba creciendo jugando un buen juego coral con intensidad defensiva y buen acierto en ataque para poner el marcador en 19-23. El duelo entró en un intenso intercambio de golpes del que salía ganador el Fibwi, situándose 33-38 en el marcador.

El tercer cuarto lo arrancaba muy concentrado el Fibwi, que seguía mejor que su rival, con un Osvaldas Matulionis entonado ya que, con siete puntos consecutivos, situaba a los suyos con 35-47 en el marcador. Ese ritmo siguió y el Palmer no se encontraba cómodo, por lo que se cerró el parcial con 48-58.

En la última entrega, el Palmer Basket elevó sustancialmente su nivel y llegó a creer en la remontada. Matt Frierson con 13 puntos, tres triples incluidos, lideró a su equipo, pero se encontró con la respuesta de un gran Juan Bocca, que anotó seis puntos y cortó las esperanzas de los celestes (73-75).

Ficha técnica

Palmer Basket Mallorca: Adrian Chapela (0), Nuno Sa (6), Massoud (6), Matt Frierson (13) y Lucas N´Guess (8). También jugaron Scariolo (11), Urdiain (9), Golden Dike (6), Jesús Carralero (8), Joan Feliu (6), Alex Almenta (0)

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma: Lucas Capalbo (6), Lysander Bracey (15), Osvaldas Matulionis (8), Xabi Beraza (6), Jon Ander Aramburu (13). También jugaron Juan Bocca (13), Laron Smith (2), Óscar Siquier, Patrick Spencer (4), Brian Vázquez (7).

Parciales: 15-13, 18-25, 15-20 y 25-17.

Árbitros: Miguel Hurtado y Javier Cervero. Señalaron técnica a Óscar Siquier. Eliminados por faltas Xabi Beraza y Osvaldas Matulionis.