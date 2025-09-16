Derbi mallorquín de baloncesto en el Trofeo AON Illes Balears

El Fibwi Palma y el Palmer Basket se enfrentan este martes a las 19 horas en el Poliesportiu Municipal de Pollença en el Trofeo AON Illes Balears. El torneo, organizado por la Federación Balear de Baloncesto, mide las fuerzas de los de s’Arenal, que se estrenan esta pretemporada, contra los palmesanos, que perdieron el sábado contra el Movistar Estudiantes en Son Moix por 90–91.

El entrenador del Fibwi Palma, Pablo Cano, aseguró que podrían haber tenido algún amistoso antes: «Va a ser nuestro primer partido de preparación con dos semanas de entrenamiento. Nos hubiera gustado tener un encuentro antes, pero creo que estamos bien. Es un choque de preparación para ejecutar cosas que hemos ido entrenando y luego generar observaciones para hacer ajustes y potenciar lo que estemos haciendo bien. Es un partido de preparación en el que todo va encaminado hacia la Liga porque es lo importante».

Por otra parte, el técnico del Palmer Basket, Marco Justo, detalló los objetivos de su equipo en el primer derbi del curso: «El objetivo es crecer o dar un pequeño paso más con respecto al partido de Estudiantes. Nosotros no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea crecer como equipo y seguir corrigiendo cosas. Esperamos que haya un buen ambiente y que en Pollença se pueda respirar baloncesto aunque no sea nuestra cancha habitual».

El viernes el Palmer se medirá al Hestia Menorca y el domingo, el Fibwi. El viernes de la semana que viene, comienza la Liga.