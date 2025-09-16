Los cambios de Arteta frustran once años de espera del Athletic

Once años esperó San Mamés para que el balón estrellado volviera a rodar en su césped. Once años que llegaron a su fin este martes, pero con un resultado lejos del esperado. Y es que el Athletic cayó ante el Arsenal por 0-2 en un partido que los 'Gunners' definieron en la segunda mitad gracias a los cambios de Mikel Arteta. Los tantos de Martinelli y Trossard -ambos partiendo desde el banquillo- fueron un jarro de agua fría para un equipo que mostró brotes verdes, sobre todo en el primer tiempo.

El choque, sin precedentes oficiales, estuvo precedido por la tradicional ofrenda floral al busto de 'Pichichi'. Gabriel, capitán del Arsenal, recibió la ovación de los 51.059 espectadores que colmaron las gradas de San Mamés. En los primeros minutos del choque el Arsenal dominó la posesión, mientras los de Ernesto Valverde esperaban, pacientes, a encontrar su momento en el partido. El Athletic se sintió cómodo interpretando ese papel y en los primeros minutos pisó en varias ocasiones el área de los 'Gunners', pero sin poner en excesivo peligro a David Raya.

Con el discurrir de los minutos, el Arsenal comenzó a estirarse y se acercó, con más peligro que el Athletic, al arco rival. En el 20, Iñaki Williams perdió el balón en su área y Gorosabel tuvo que lanzarse al suelo 'in extremis' cuando Eze ya tenía el cañonazo cargado. Cinco minutos después, un cabezazo de Gyokeres se marchó ligeramente desviado de la portería defendida por Unai Simón. Avisaba el Arsenal.

El sueco fue uno de los mayores incordios -junto a Madueke- para el Athletic en la primera parte, pero un topetazo con Gabriel le dejó una brecha considerable en la nuca y apagó su actuación. Pese al buen momento del Arsenal, el Athletic se mostró seguro en defensa y en el 42 tuvo su ocasión más clara, pero Berenguer se llenó de balón cuando tenía a Sancet y Navarro entrando desde segunda línea. Su remate se fue ligeramente desviado y la primera mitad murió, prácticamente, con esa ocasión (0-0).

Los 'Gunners' sentencian en la segunda parte

En la reanudación, el Arsenal se mostró mejor y Madueke obligó a Unai Simón a sacar una mano providencial tras un remate muy escorado. Los ingleses le dieron las llaves del ataque al extremo londinense, mientras el Athletic achicaba agua e intentaba sacar la cabeza con tímidos contragolpes. Cada minuto que pasaba, los 'Gunners' se mostraban más dominadores y el 'Txingurr movió el banquillo.

Aun así, el Arsenal estaba en trance y en el minuto 72, Martinelli, quien había ingresado un minuto antes por Eberechi Eze, le ganó la espalda a Gorosabel y haciendo gala de su extrema velocidad se plantó solo ante Unai Simon para abrir el marcador con una buena finalización (0-1). Finalmente, en el 87 sentenció el choque con un gol de Trossard, precedido por una polémica acción sobre Guruzeta, que estableció el 0-2 definitivo. Éxito desde el banquillo de Arteta.