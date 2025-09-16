Daimiel y la NBA, 30 años de relación en el aire: "No sé qué deparará el futuro. A veces veo un valle y otras un acantilado"

Antoni Daimiel lleva 30 años vinculado a la NBA como comentarista en Canal +, hasta 2016, y después en Movistar + tras la compra del canal por parte de Telefónica. El periodista de Ciudad Real comenzó a trabajar en Canal+ desde su inicio de emisión en 1990. Bajo la dirección de Alfredo Relaño ejerció labores de reportero y editor en el programa 'El día después'. Paralelamente, se desempeñó como narrador del baloncesto universitario (NCAA), y en 1995 fue designado para comentar partidos de NBA. Su primera cobertura en Estados Unidos se produjo como comentarista junto a Andrés Montes en la retransmisión del All-Star de la NBA, en sustitución de Santiago Segurola, el 11 de febrero de 1996.

Desde aquella temporada hasta ahora Daimiel ha pasado 30 temporadas como comentarista de la NBA, lo que le ha convertido en el rostro más reconocible de la liga profesional estadounidense en estas tres décadas. Antoni formó pareja con Montes durante más de diez años, hasta que en 2006 este último se marchó a La Sexta cuando esta cadena comenzó sus emisiones. Antoni permaneció en Canal+ comentando partidos de la NBA formando pareja con David Carnicero, pero en octubre de 2007 anunció su retirada de las noches de NBA en la televisión de pago.

Daimiel permaneció en Canal+ con un programa llamado 'Españoles NBA' y colaborando en el programa de reportajes 'Informe Robinson'. Regresó a las retransmisiones la liga estadounidense en junio de 2009, comentando los playoffs y la final en la que Pau Gasol se convirtió en el primer español que ganó la NBA, con Los Angeles Lakers. Desde entonces ha ejercido su labor de comentarista de NBA en Canal+ siendo pareja habitual en las retransmisiones de Guille Giménez desde 2016.

Entre Amazon y DAZN

Por primera vez desde 1995, Movistar+ no tendrá los derechos de la NBA, que se los repartirán Amazon Prime y DAZN. La semana pasada la OTT cerró un acuerdo con la NBA por tres años y con exclusividad de las finales la temporada 2027, con Prime quedándose las de 2026 y 2028. DAZN emitirá más partidos que Amazon Prime al año. DAZN se queda en exclusiva con el MLK Day en Navidad, el fin de semana del All Star y algunos partidos los domingos en horario vespertino. Mientras, Amazon se emitirá el NBA Sundays, los partidos de NBA en Europa, el play-in al completo y la fase final de la Copa NBA, a mitad de diciembre.

Ahora con la marcha de la NBA de Movistar + a Amazon y a DAZN, el futuro de Daimiel está en el aire. Fuentes cercanas a la OTT hablan de ofertas al periodista tanto de Amazon como de DAZN para integrarse en su equipo de comentaristas en esta nueva etapa. Ninguna de las partes ha confirmado estas posibles negociaciones. Daimiel, sin embargo, sí ha querido mostrar su postura a los seguidores de la NBA que le han preguntado en redes sociales por sus planes de futuro: "Abrumado por todos los mensajes y llamadas recibidas hoy, muy agradecido. Es reconfortante sentir el aprecio sobre todo de gente desconocida o de conocidos con los que hacía mucho que no hablaba. Como sabéis se ha cumplido el presagio y no habrá NBA en Movistar+".

El periodista ha comentado lo siguiente sobre su actual situación: "Tomo prestada la frase de hace días del que fue mi primer jefe, Alfredo Relaño. Con baremos y matices muy diferentes al suyo porque no me han despedido y sigo con mi puesto de trabajo, pero mañana sentiré que es el primer día del resto de mi vida. Han sido treinta años haciendo eso en la misma empresa, muchísimo tiempo. No sé qué deparará el futuro. Miro hacia delante y a veces veo un valle y otras un acantilado. Pero hoy la gente que ha seguido más o menos esa trayectoria desde el otro lado de la pantalla me ha hecho sentir bien".