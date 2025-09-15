Teresa Ribas: «Si me invitan volveré, porque se han portado muy bien»

«¿Volver? Claro, si me invitan volveré, porque se han portado muy bien conmigo», señaló la atleta Teresa Ribas, que defiende los colores del Speed Club, el pasado sábado tras imponerse por amplio margen al trotón Goliat de Clide. Fue la ganadora por amplio margen en el desafío celebrado el pasado sábado por la noche en el Hipòdrom de Manacor, en una carrera histórica porque era la primera vez que una mujer se enfrentaba a un caballo.

La atleta, que aceptó el reto en memoria de su abuelo, que fue gran aficionado a las carreras de caballos y a pie y lo tuvo presente mientras cubría los 400 metros, se mostró contenta por la experiencia: «Ha ido muy bien».

«No pensaba que iba a estar tan bien», afirmó tras la carrera Teresa Ribas, que no estaba muy segura al tener que correr sobre la pista de arena del hipódromo. Sin embargo, sus entrenos de pretemporada en un escenario parecido en la playa colindante con el Club Marítimo San Antonio de la Playa, en Can Pastilla, favorecieron que corriera con comodidad ante la mirada ilusionante de sus de sus padres y con un público entregado, pero diferente al que está acostumbrada en las gradas de las pistas de atletismo. Firmó un excelente registro de 57.40. “Me voy muy contenta, porque he corrido más rápido de lo esparaba”, admitió.

«La marca es de diez. Yo creía que lo haría en un minuto, pero he acabado con 57 segundos y es una marca para estar súper contenta», aseveró la atleta, que tiene a Juan Sancha como entrenador.

«La organización ha estado de diez y me he sentido muy cómoda, súper bien», concluyó Teresa Ribas, que demostró que tiene superados los miedos a las lesiones, de las que fue castigada en pasadas temporadas, dejando entrever que puede mejorar sus marcas en el futuro.