Pilotades: El Balears femenino se coloca líder en Segunda tras ganar al Futbolellas

El Balears femenino debutó en su campo en Liga, en el grupo II de Segunda RFEF, con un triunfo por 3-2 ante el Futbolella de Torrejón. El grupo del técnico Miky Mayans es líder después de la segunda jornada y se levanta tras su eliminación de la Copa de la Reina. Las blanquiazules jugaron con Blanca, Bestard, Joana, Marina, Fátima, Sofía, Naroa, Abi, Neus, Pomer y Elena. Marcaron Núria Pomer, Neus Perelló y Sofía Rojas.

El Mallorca juvenil remonta ante el Sabadell

El Mallorca juvenil se estrenó con una remontada ante el Sabadell (2-1) gracias a los goles de Luis Orejuela tras adelantarse el cuadro arlequinado. Los bermellones alinearon a Niki, Jorge, Iago, Mykola, Luis Orejuela, Abdou, Damià, Yerga, Hugo, Arbós y Biel.

El San Francisco juvenil iguala con el Cornellà

El San Francisco juvenil debutó con un empate en su terreno de juego ante el Cornellà. Los escolares se adelantaron por mediación de Álvaro Fernández pero enseguida los visitantes igualaron. Los rojillos jugaron con Carles Caldés (Mercadal), Abel Verd, Yannick, Hurtado, Spencer, Martí Escuero, Xayron Gil (Molina), Horrach, Quirós, Avilés (Aguilera) y Álvaro Fernández (Rojals).

El Constància juvenil debuta con un empate

El Constància juvenil volvió a la máxima categoría, la División de Honor, con un empate en el feudo del Sant Cugat. Los de Inca, con un gol de Valentino, vieron como minutos antes del pitido final su rival les arrebataba dos puntos al marcar el que fue el definitivo gol del empate. Los blanquinegros jugaron con Josep Bover, Héctor Florit, Dimitrov, Valentino, Fontcuberta, Aleix Cortés (Brad Antony) (Romero), Arbós (Gregory), Gárdenas, Pere Oliver (Josep Coll), Patricio (Robles) y Lamin.

El UE Petra inicia los actos de su centenario

EL UE Petra inició este pasado sábado los actos de la celebración de su centenario de su fundación (1926-2026). El primer evento institucional fue en un abarrotado Teatre de Petra, donde participarán representantes del ayuntamiento de esta localidad junto con su alcalde, Salvador Femenías; el presidente de la Federació de Fut-bol de les Illes Balears, Jordi Ho-rrach, que estuvo acompañado por los representantes de sus distintos estamentos; y el máximo exponente del UE Petra, Josep Riera, y su junta directiva. Se presentó oficialmente el himno del club, el equipaje del Centenario que lucirán los distintos conjuntos petrers y se proyectó un vídeo de fotos antiguas. Hubo emotivos parlamentos de los presentes. Horrach entregó un trofeo a Riera con motivo de esta evento.

Gran homenaje a Miguel Ángel Ruiz

El Rotlet Molinar rindió este pasado sábado un emotivo homenaje al que fue durante muchas temporadas jugador de este club, Miguel Ángel Ruiz. Antes del duelo de Tercera entre el Rotlet Molinar y el Felanitx, Ruiz fue agasajado por los presentes y recibió numerosas muestras de afecto, además de una camiseta del equipo con su número y una placa como recuerdo.

El Santanyí homenajea al expresidente Bernat Picó

Quien fuera presidente del CE Santanyí entre los años 1998 y 2017, Bernat Picó Torres, fallecido el pasado 26 de junio, recibió un sentido homenaje en el descanso del primer partido oficial posterior a su muerte que el equipo de Tercera División jugó en su propio campo, el del pasado sábado ante el Mercadal. Familiares del fallecido, esposa, hijos y nietos estuvieron presentes, informa Jaume Rigo.

Diada de fútbol base entre el Sineu y el Manacor

Los benjamines, benjamines y alevines del Sineu y Sporting Manacor disputaron este fin de semana una diada en Manacor.