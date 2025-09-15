Fútbol local
Luis de la Fuente participa en la Jornada de Actualización y Reciclaje de Entrenadores de la FFIB
El seleccionador absoluto de España ha compartido anécdotas y consejos con los asistentes al acto en Mallorca
El seleccionador absoluto de España, Luis de la Fuente, ha sido el invitado especial en la Jornada de Actualización y Reciclaje organizada por el Área de Entrenadores de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB).
Los entrenadores participantes han tenido la oportunidad de disfrutar de una ponencia de lujo con De la Fuente, quien ha compartido experiencias de su trayectoria como jugador y como máximo responsable de la selección española. Su intervención ha tenido lugar en formato de entrevista conducida por Jaume Colombàs, dentro del marco del pódcast oficial de la FFIB, Molto Longo.
Al final del acto, el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, hizo entrega a De la Fuente del Escudo de Oro de la FFIB en reconocimiento a sus éxitos deportivos y a su trayectoria. Además, durante la mañana, el seleccionador nacional ha visitado las instalaciones de la Federación, donde ha podido conocer de cerca el trabajo que se lleva a cabo en las Islas Baleares en el ámbito del fútbol base y formativo.
