Arranca el Mundial sub-19 para el Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal juvenil ultima los detalles finales de cara a la Copa Mundo do Futsal sub-19 Bestlot, que se disputa en la ciudad brasileña de Blumenau entre este lunes 15 y el 21 de septiembre. El conjunto dirigido por Jesús Valiente viajó el sábado hacia São Paulo y se desplazó por carretera hasta la sede del torneo, donde será el único representante español en una de las competiciones de base más prestigiosas del mundo.

El equipo balear ha quedado encuadrado en el Grupo D, junto al Atlas Futsal de Colombia, el Vasco da Gama brasileño y el NY Ecuador de Estados Unidos. Además de los jugadores del juvenil, la expedición se ha reforzado con tres futbolistas del filial: Bubu, Javi Pérez e Izan, que aportarán experiencia en una plantilla que combina juventud y talento.

La Copa Mundo do Futsal sub-19 reunirá a 16 clubes de siete países (Brasil, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala y Tailandia) en el Complexo Esportivo do Sesi, con entrada gratuita para los aficionados. Entre los participantes destacan equipos históricos del fútbol sala como Boca Juniors, Corinthians, Jaraguá, Joinville y Blumenau (Brasil), además de representantes internacionales como Black Pearl United (Tailandia) o el propio Palma Futsal, actual campeón de Europa a nivel absoluto.

El formato de la competición incluye una fase de grupos con partidos diarios, para después dar paso a las eliminatorias directas que coronarán al campeón del mundo sub-19. El debut del conjunto balear será este martes 16 de septiembre a las 3:00 (hora española) frente al Atlas colombiano. Posteriormente se medirá al NY Ecuador, el miércoles, y cerrará la fase de grupos ante el Vasco da Gama, el jueves.

A pesar de que llega muy pronto en la temporada, el entrenador Jesús Valiente subraya que este torneo "no forma parte de la pretemporada". "Esta es nuestra primera competición oficial y venimos como Illes Balears Palma Futsal a representar al mejor club del mundo”, afirma.

Jesús Valiente posa en el hotel de concentración en Blumenau. / Palma Futsal

El técnico es consciente de las diferencias de preparación respecto a los equipos sudamericanos, aunque pone en valor el trabajo previo de su plantilla: “Está claro que venimos a una competición donde la mayoría de equipos son sudamericanos. Ellos tienen un calendario diferente al nuestro y empiezan la competición a principios de año, así que entendemos que pueden llegar con algo más de rodaje. Pero como sabíamos que teníamos que venir aquí, iniciamos la pretemporada antes e hicimos la preparación con este evento señalado en el calendario para llegar en las mejores condiciones posibles”.