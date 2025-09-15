Ana Musatova se proclama campeona de España de la clase Europa

La regatista del Club de Vela Port d’Andratx (CVPA) Ana Musatova se alzó este domingo con el título nacional en la clase Internacional Europa femenino y alcanzó la tercera posición en la clasificación absoluta del Campeonato de España celebrado del 10 al 14 de septiembre de 2025 en Los Narejos (Mar Menor, Murcia). Con este triunfo, revalida su victoria del año pasado en Alicante.

La máxima competición nacional, organizada por la Federación de Vela de la Región de Murcia (FVRM) en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Infanta Cristina, reunió a los veinte mejores especialistas de la clase Europa. Durante cuatro intensas jornadas se completaron doce pruebas, con condiciones meteorológicas muy variables: la primera jornada arrancó con vientos flojos del este y concluyó con brisas frescas de poniente, mientras que los días siguientes estuvieron dominados por vientos térmicos del este, de intensidad cambiante entre floja y bonancible.

Este triunfo consolida una gran temporada para Musatova, que en los últimos meses ha logrado el título de subcampeona de Europa en Torrevieja y la cuarta posición en el Campeonato del Mundo celebrado en Italia. Además de competir al máximo nivel, la regatista balear es entrenadora del grupo de benjamines de Optimist del CVPA, donde transmite su experiencia y pasión por la vela a las nuevas generaciones.