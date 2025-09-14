Ciclismo
La última etapa de la Vuelta a España, en directo | Alalpardo - Madrid
El paseo triunfal de Jonas Vingegaard podría verse apañado por las apuestas propalestinas convocadas en la capital
Redacción
La etapa de este domingo, la vigésimo primera y última, es el habitual paseo por Madrid en honor al ganador, ya prácticamente seguro Jonas Vingegaard, a los principales protagonistas de la carrera y en general para todos los corredores que llegan al final de Vuelta, la de este año 2025 la 80ª edición de la gran carrera española por etapas.
No obstante, este año esa última etapa habitualmente más para el disfrute que para la competición estará llena de tensión en el pelotón por las protestas contra la participación del Israel-Pemier Tech que están acompañando la carrera casi a diario en las dos últimas semanas.
Será un recorrido prácticamente llano de 106,6 km por tierras madrileñas con salida en Alalpardo y llegada a Madrid capital para dar diez vueltas al tradicional circuito por la Castellana con sus correspondientes diez pasos por meta.
