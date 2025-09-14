Tovar sella la victoria del Atlético Baleares en Valencia

El Atlético Baleares ha sumado su segunda victoria en las dos jornadas del Grupo 3 de Segunda RFEF que ya ha disputado. En el campo del Valencia Mestalla (0-2), los jugadores de Luis Blanco han certificado su mayor experiencia y la mayor calidad de sus futbolistas ofensivos para hacerse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la clasificación.

Poco más de media hora ha tardado el Atlético Baleares en sellar su victoria en el campo del Valencia Mestalla. Un doblete de Jaume Tovar (m.30 y 36), que está en un momento dulce en este inicio de temporada, ha permitido al once de Luis Blanco encarar la segunda mitad con cierta tranquilidad ante un filial che que estaba siendo inferior.

El primer tiempo ha sido de claro dominio de los mallorquines, que antes de abrir el marcador ya habían estrellado un balón en el palo. Tovar, aprovechando un rechace a tiro de Alejandro Pérez, y en una jugada individual dentro del área, ha decidido el partido. Atrás, los mallorquines han estado sólidos y prácticamente no han sufrido.

La segunda parte no ha variado en exceso, con el Atlético Baleares dominando y sumando ocasiones de gol. Han sido menos que en el inicio del encuentro, porque el Mestalla ha intentado ofrecer una mejor imagen, pero han vuelto a tener de protagonista a Tovar, que ha podido sumar un ‘hat-trick’ en Paterna.

