Fútbol | Segunda RFEF
Tovar sella la victoria del Atlético Baleares en Valencia
Dos goles del delantero solleric dan el triunfo a los de Luis Blanco
Encuentro dominado por los mallorquines ante un Mestalla inferior
Marcos Muñoz
El Atlético Baleares ha sumado su segunda victoria en las dos jornadas del Grupo 3 de Segunda RFEF que ya ha disputado. En el campo del Valencia Mestalla (0-2), los jugadores de Luis Blanco han certificado su mayor experiencia y la mayor calidad de sus futbolistas ofensivos para hacerse con los tres puntos y seguir en lo más alto de la clasificación.
Poco más de media hora ha tardado el Atlético Baleares en sellar su victoria en el campo del Valencia Mestalla. Un doblete de Jaume Tovar (m.30 y 36), que está en un momento dulce en este inicio de temporada, ha permitido al once de Luis Blanco encarar la segunda mitad con cierta tranquilidad ante un filial che que estaba siendo inferior.
El primer tiempo ha sido de claro dominio de los mallorquines, que antes de abrir el marcador ya habían estrellado un balón en el palo. Tovar, aprovechando un rechace a tiro de Alejandro Pérez, y en una jugada individual dentro del área, ha decidido el partido. Atrás, los mallorquines han estado sólidos y prácticamente no han sufrido.
La segunda parte no ha variado en exceso, con el Atlético Baleares dominando y sumando ocasiones de gol. Han sido menos que en el inicio del encuentro, porque el Mestalla ha intentado ofrecer una mejor imagen, pero han vuelto a tener de protagonista a Tovar, que ha podido sumar un ‘hat-trick’ en Paterna.
(Habrá ampliación)
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Herido grave un joven de 17 años al impactarle el retrovisor de un camión en la cabeza en Marratxí
- Morante de la Puebla no toreará en Muro y será sustituido por David de Miranda