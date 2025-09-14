En Madrid
"Esto lo vamos a parar": así se forzó la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España
La tensión subió como una olla a presión a lo largo de todo el recorrido de la Vuelta a España por la capital, con la competición parada, varios puntos desbordados y continuos choques entre Policía y manifestantes
Héctor González
La noticia de la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España a pocos kilómetros de la meta fue recibida con gritos de "no es una guerra, es un genocidio"; "Israel asesina, la Vuelta patrocina" y "esta Vuelta la vamos a parar" en vítores, aplausos y silbidos al aire.
La presión popular y la imposibilidad de contener a una multitud tan numerosa a lo largo de un trazado tan extenso, con varios puntos en los que los manifestantes han desbordado los controles policiales y cortado el recorrido, se han saldado con la suspensión definitiva de la última etapa de la Vuelta.
Entre el alivio y cierta incredulidad, los que hasta hace unos minutos cargaban contra las vallas y elevaban al cielo sus gritos de repulsa contra la participación de Israel, ahora toman las calles para celebrar entre proclamas a favor del pruebo palestino y el fin del genocidio en Gaza.
