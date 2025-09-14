Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Madrid

"Esto lo vamos a parar": así se forzó la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

La tensión subió como una olla a presión a lo largo de todo el recorrido de la Vuelta a España por la capital, con la competición parada, varios puntos desbordados y continuos choques entre Policía y manifestantes

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

PI STUDIO

Héctor González

Madrid

La noticia de la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España a pocos kilómetros de la meta fue recibida con gritos de "no es una guerra, es un genocidio"; "Israel asesina, la Vuelta patrocina" y "esta Vuelta la vamos a parar" en vítores, aplausos y silbidos al aire.

La presión popular y la imposibilidad de contener a una multitud tan numerosa a lo largo de un trazado tan extenso, con varios puntos en los que los manifestantes han desbordado los controles policiales y cortado el recorrido, se han saldado con la suspensión definitiva de la última etapa de la Vuelta.

Noticias relacionadas y más

Entre el alivio y cierta incredulidad, los que hasta hace unos minutos cargaban contra las vallas y elevaban al cielo sus gritos de repulsa contra la participación de Israel, ahora toman las calles para celebrar entre proclamas a favor del pruebo palestino y el fin del genocidio en Gaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Comer bien en los polígonos de Palma: «Ya hay locales llenos y la tendencia irá a más»
  2. Una trama de alquiler turístico ilegal en Mallorca roba licencias de otras viviendas
  3. El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
  4. Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
  5. Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
  6. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  7. El testimonio de una peatona atropellada en Palma: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
  8. Las imágenes de la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Primer éxodo de internacionales en el Illes Balears Palma Futsal

Primer éxodo de internacionales en el Illes Balears Palma Futsal

Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

El Levante sobrevive al asedio del Betis y suma su primer punto

El Levante sobrevive al asedio del Betis y suma su primer punto

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Alarma por un incendio en un gimnasio en Pere Garau, en Palma

Alarma por un incendio en un gimnasio en Pere Garau, en Palma

Las protestas propalestinas en el final de la Vuelta a España en Madrid, en imágenes

Las protestas propalestinas en el final de la Vuelta a España en Madrid, en imágenes

El trofeo de la Liga Iberdrola de Palma se queda en casa

El trofeo de la Liga Iberdrola de Palma se queda en casa

Una casa de vacaciones en Mallorca casi ocupada: “Huéspedes” quieren entrar pese a tener la reserva cancelada

Una casa de vacaciones en Mallorca casi ocupada: “Huéspedes” quieren entrar pese a tener la reserva cancelada
Tracking Pixel Contents