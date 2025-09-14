Primer éxodo de internacionales en el Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal encara el primer parón internacional de la temporada. Fabinho, Lucão y Mario Rivillos son los jugadores que se marchan con sus respectivas selecciones tras una primera semana de competición frenética, con tres compromisos ligueros en apenas siete días.

Un calendario atípico que alterna semanas cargadas de partidos con otras sin competir, y que este curso estará marcado por hasta seis pausas de selecciones en un periodo de ocho a nueve meses. Un reto añadido para el cuerpo técnico, que deberá gestionar tanto la ausencia de jugadores clave como el cansancio acumulado de aquellos que viajan con sus selecciones.

En este primer parón, tres futbolistas del conjunto balear han sido convocados con sus selecciones nacionales. Fabinho y Lucão viajan con Brasil para disputar la segunda edición de la Copa de Naciones, que se celebrará en Brasilia entre el 14 y el 21 de septiembre. El combinado dirigido por Marquinhos Xavier, vigente campeón del mundo, defenderá el título logrado en la primera edición del torneo frente a Polonia, Guatemala, Francia, Paraguay y Costa Rica. Los brasileños debutarán el día 17 frente a Polonia dentro del Grupo A, con el objetivo de repetir el éxito del año pasado.

Por su parte, Mario Rivillos se incorpora a la concentración de España en Las Rozas de cara a preparar el próximo Europeo, que se disputará en enero y febrero de 2025 en Letonia, Lituania y Eslovenia. El madrileño participará en los dos amistosos que la selección dirigida por Jesús Velasco jugará frente a Armenia en Pamplona (viernes 19, Pabellón Anaitasuna) y Tudela (domingo 21, Ciudad de Tudela).

La marcha de estos tres internacionales supone un nuevo hándicap para el Illes Balears Palma Futsal, que ve condicionada su planificación por los viajes y la carga de partidos añadida, especialmente en el caso de los brasileños. Sin embargo, no deja de ser reflejo del buen trabajo del club balear en los últimos años, en los que se ha consolidado como un habitual proveedor de jugadores para las principales selecciones del mundo.

Mientras tanto, los jugadores que permanecen en Palma podrán aprovechar el parón para descansar y preparar con más calma los próximos compromisos. El tramo final de 2025 se presenta cargado de retos ilusionantes para el conjunto dirigido por Antonio Vadillo, que trabaja para llegar en la mejor forma posible a esa fase decisiva de la temporada.