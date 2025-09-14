El Porreres empata en el estreno de Ses Forques en Segunda RFEF

El Porreres se ha estrenado en su campo en Segunda RFEF con un empate ante su afición. El equipo de Miguel Soler no ha podico batir (1-1) a un Atlètic Lleida que ha sacado mucho rédito a sus escasas ocasiones.

Partido igualado en Ses Forques, con el Porreres buscando los espacios cuando le arrebataba el esférico al Atlètic Lleida y siendo práctico cuando le tocaba llevar el peso del partido. No ha sido mejor con el balón el once catalán, aunque sí más efectivo.

La primera parte ha acabado sin goles porque ambos equipos se han topado con la madera. Ha destacado un batallador Garrido, sin premio a su esfuerzo, en los locales.

Los cambios han avivado el ritmo en el segundo periodo. El Atlètic Lleida ha abierto el marcador en una contra, con un pase de Sidibe a Nil Sauret, que ha marcado desde el borde del área con un gran zurdado (m.68). El gol ha hecho reaccionar al Porreres, que ha dado un paso al frente y ha intensificado su presión. Los locales han empatado en un balón al área, como siempre desde la izquierda centrado por Antonio Poo, que Jorge García ha peinado (1-1, m.74).

Hasta el final ha vuelto la igualdad, con ambos equipos intentando no perder el punto que ya tenían ganado. Ha tenido un par de ocasiones el Porreres, pero no ha podido desnivelar la contienda.

(Habrá ampliación)