El hijo de Arango tumba al Poblense en Girona

El Poblense ha cedido su primera derrota del curso en Segunda RFEF. El equipo mallorquín ha perdido (1-0) en su visita al Girona B, en partido correspondiente a la segunda jornada del grupo 3, tras aguantar algo más de 80 minutos a un filial que ha sido algo más ambicioso. El venezolano Arango, hijo del exfutbolista del Mallorca, ha sido al autor del gol.

Ha salido con más ganas ofensivas el Girona B a un partido en el que tenía enfrente a un rival correoso y experto. El Poblense ha mostrado enseguida sus armas, aunque en ataque no ha estado tan incisivo como los jóvenes jugadores locales

El Girona B, al que le han anulado dos goles por fuera de juego y han desperdiciado una clara ocasión, ha salido también en el segundo tiempo con vocación ofensiva. El Poblense, que no había creado mucho peligro, ha tenido su oportunidad cuando el partido ya encaraba la media hora final. Pero ni Dani Nieto ni Peñafort han acertado y en la reacción local han llegado un chut de Harmony al palo y el gol de cabeza del venezolano Arango, hijo del que fuera jugador del Mallorca (m.83), a centro de Pol Arnau (hijo del que fuese portero del Barça y Málaga).

Ha tenido Fullana la ocasión de igualar el duelo, pero su lanzamiento de falta se ha marchado desviado por muy poco con el tiempo prácticamente cumplido.

