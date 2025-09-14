Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa Davis: Pablo Carreño - Elmer Moeller, en directo

Quinto y último partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella

Pablo Carreño.

Pablo Carreño. / EP

Redacción

El valenciano Pedro Martínez ganó este domingo al danés Holger Rune, número 11 del mundo, en un trepidante cuarto partido resuelto en tres horas y cuarto (6-1, 4-6 y 7-6), con lo que España empata a dos su eliminatoria de clasificación para las finales de la Copa Davis 2025 en Bolonia.

Tras el triunfo de Martínez frente al líder del conjunto danés, el cruce y el pase a la fase final del próximo noviembre en la ciudad italiana se resolverá en la tarde de este domingo en un quinto partido en Marbella entre Pablo Carreño y Elmer Moeller.

