El Azulmarino pierde por la mínima ante el Perfumerías Avenida en el Trofeu THB Hotels

El Azulmarino ha perdido por un punto (61-62) este domingo en Son Moix ante el Perfumerías Avenida en un partido frenético por la disputa del Trofeu THB Hotels. El primer cuarto ha iniciado con el conjunto visitante mostrándose superior al equipo balear y se ha cerrado con un resultado de 10-16 a favor de las salmantinas.

La pausa entre periodo y periodo le ha sentado bien al Azulmarino, que ha empatado rápidamente el encuentro. El segundo parcial ha transcurrido con una dominancia clara por parte de las mallorquinas, pero a falta de un minuto para el descanso, Perfumerías Avenida ha remontado los cinco puntos de diferencia que separaban a los dos equipos para irse a los vestuarios con un 34-36 favorable en el marcador.

En el tercer asalto, ambos conjuntos han desplegado un gran juego y han mostrado una gran intensidad, pero las visitantes han sido más efectivas frente al aro y se han marchado al cuarto parcial con siete puntos de ventaja (44-51).

El último capítulo de este enfrentamiento, el más competido, ha tenido emoción hasta el término del partido. El equipo balear ha dominado el tramo final, anulando el juego de Perfumerías Avenida. Sin embargo, el esfuerzo no ha sido suficiente y las salmantinas se han llevado la victoria por la mínima en los últimos segundos. El marcador se ha cerrado con un resultado de 61-62.

Tras el encuentro, el entrenador Alberto Antuña ha reflejado las buenas sensaciones que ha dejado el encuentro para su equipo: “Estoy contento, fuimos cumpliendo los objetivos que nos marcábamos dentro del partido y es bueno que la gente crea que podemos ganar a este tipo de equipos”.