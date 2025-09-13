Teresa Ribas: «Mi estrategia será salir lo más rápido posible para que el caballo no me pase»

Teresa Ribas afronta este sábado un reto más que particular, inédito hasta la fecha para una mujer atleta. Se enfrentará a Goliat de Clide, uno de los ejemplares más destacados del trote en las islas. La cita es a las 21:45 horas en el Hipòdrom de Manacor, en donde la velocista deberá completar 400 metros, por 800 del caballo.

"Me hace ilusión porque a mi abuelo siempre le habían gustado mucho los caballos"

-¿Cómo le propusieron correr contra un caballo?

-Fue este verano. De la Federación de Trote se pusieron en contacto con la de atletismo y esta se lo propuso a mi entrenador, Juan Sancha. Él me llamó, pero yo en un principio no sabía qué era. Creía que era como conductora. Se me explicó y acepté.

-¿Porque aceptó el reto?

-Acepté porque acabé la temporada a finales de julio. Ahora estamos en plena pretemporada y no estoy pendiente de ninguna competición. Las pruebas y campeonatos nacionales comienzan a finales de año o principios del que viene y ahora me iba perfecto. Por otra parte, me hace ilusión porque a mi abuelo siempre le habían gustado mucho los caballos, toda la vida la había pasado con la afición de las carreras y también las carreras a pie, porque lo veía muy parecido, ya que las carreras que yo hacía era como las que había visto toda su vida. En cierta manera, es una especie de homenaje para él.

Teresa Ribas entrenó ayer en la playa de Can Pastilla / P. Bover

-¿Trastoca su preparación esta prueba?

-Realmente no he tenido que trastocar mi preparación, porque estamos a principios de temporada y no hemos tenido que cambiar mucho. Alguna cosa sí para la carrera en Manacor, pero casi nada.

-¿Estrategia a seguir? ¿Ha pensado junto a su entrenador alguna?

-Los fondistas tal vez tengan una estrategia más marcada. Yo, como velocista, mi estrategia será salir lo más rápido posible para que el caballo no me pase.

-¿Sabe que hace historia al ser la primera mujer que compite contra un caballo?

-Sí, me comentaron que era la primera atleta femenina en hacerlo, y me hizo mucha ilusión. Me gustaría que se repitiera más veces. Debido a que las últimas temporadas no había tenido suerte con las lesiones y que este año me han respetado, hace que tenga mucha ilusión en hacer este reto.

-¿Respecto a su carrera deportiva, cómo afronta el futuro?

-Seguiré entrenado con ilusión, esta temporada he bajado mucho la marca de 400 lisos (50.51) y fui quinta en el Campeonato de España sub-23. Mi ilusión es seguir entrenando con el objetivo de mejorar mi registro personal. Si las lesiones me respetan como el año pasado, creo que puedo mejorar bastante.