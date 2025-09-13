El Rutómetro de Fernando Gilet: Una Vuelta revuelta

La Vuelta más asonada está llegando a su fin. Hoy se decide todo, siempre que les dejen, naturalmente.

Imposible obviar la realidad de una carrera en las que sus protagonistas no han sido los ciclistas, sino las turbamultas que han terminado por convertir en un caos deportivo su reivindicación en streaming.

Inevitablemente, la carrera ha sido la perjudicada. La razón de tanta concentración, medios y repercusión, ha pasado a un tercer plano. Cosas de este mundo desquiciado que nos sobrecoge a diario.

La etapa de hoy es la última batalla. Un astifino que, de no ser recortado por los espontáneos, tiene todo el trapío para ser un etapón.

En esta Vuelta revuelta todo ha salido mal. Con un recorrido pensado para replicar el anterior duelo francés entre Pogacar y Vingegaard, con la ausencia del primer protagonista, la edición ya arrancó coja, para, añadidos factores extra deportivos, terminar completamente cercenada.

La ambición de Vingegaard, excesivamente calculada, nos impulsó, todavía más, a recordar al ausente. Lo del lío de Juan Ayuso fue entretenido, pero no emocionante. La deserción de los españoles en su lucha por la general, así como la habitual voracidad de la dinastía emiratí en ganar etapas, ha arrastrado a la carrera hacia una sensación monótona, únicamente sacudida y condicionada por el riesgo vital que han sufrido los ciclistas por su seguridad.

Un caos de Vuelta revuelta, la cual, en su 90º edición, se auguraba feliz.

De haberlo sabido, el organizador se hubiera quedado en Italia, donde las tres etapas que se disputaron fueron tres domingos de luz y color, con los ciclistas gentiles del Israel Premier Tech trabajando su oficio como el resto del pelotón, con absoluta normalidad.