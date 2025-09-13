Fútbol local
Pilotades: Comienza el fútbol amateur en Mallorca y juvenil División Honor
Vuelve el fútbol amateur a los campos de Mallorca con el inicio de la Liga, después del largo paréntesis vacacional debido al verano, en la División de Honor, Preferente y Primera Regional. También se estrena la División de Honor juvenil. La semana que viene empezará la Segunda Regional, con lo que todas las categorías aficionado estarán en liza. También iniciará su andadura el próximo fin de semana la nueva Tercera División femenina.
Segunda jornada en la Tercera División
La segunda jornada en la Tercera División masculina es: hoy sábado, Santanyí-Mercadal (17:00 horas), Rotlet Molinar-Felanitx (18:00), Alcúdia-Cardassar (19:00), Son Cladera-Manacor (19:00) y Portmany-Penya Deportiva (19:00); y mañana domingo, Formentera-Constànica (12:00), Mallorca B-Llosetense (12:00) y Collerense-Binissalem (18:00). El Platges de Calvià-Inter Ibiza se juega el lunes, a las 17:30, en Magaluf.
El Rotlet homenajea hoy a Miguel Ángel Ruiz
Esta tarde, antes del mencionado partido de Tercera entre el Rotlet Molinar y el Felanitx, el club de Palma realizará un homenaje a Miguel Ángel Ruiz por su retirada y por la trayectoria en esta entidad.
La División Honor juvenil se estrena esta tarde
La División Honor juvenil levanta el telón con tres equipos de Mallorca, el San Francisco, el Mallorca y el Constància. La primera jornada es: hoy, San Francisco-Cornellà (12:30); y mañana, Sant Cugat-Constànica (12:15) y Mallorca-Sabadell (17:00).
El Balears femenino debuta en su terreno
El Balears femenino, que se estrenó con un triunfo en el feudo del AEM catalán, debuta mañana domingo, a las 17:00 horas, en su campo, Son Malferit, ante el Futbolellas Torrejón en duelo de Segunda RFEF.
Un Alaró-Son Verí abre la División de Honor
Primera jornada de Liga en la División de Honor: hoy sábado, Alaró-Son Verí (17:30), Inter Manacor-Platges de Calvià B (18:30), Campos-Recreativo La Victoria (19:00), Arenal-Sineu (19:00) y Esporles-Santa Catalina Atlético (19:30); y mañana domingo, Serverense-Atlético Rafal (17:30), Andratx B-Alcúdia B (18:00), Pòrtol-Ferriolense (18:30) y Sant Jordi-Sóller (19:00).
San Roque y Viva Sports se unen para entrenar
El CD San Roque y el Viva Sports han acordado el calendario de entrenamientos para la utilización conjunta del campo municipal de Son Roca de Palma. En total serán dieciocho equipos los que entrenarán en condiciones óptimas gracias a una planificación conjunta para la temporada en colaboración del IME. «Este consenso refuerza la colaboración deportiva, la eficiencia en la gestión de espacios públicos y el apoyo al deporte base en Palma», indicó el consistorio palmesano.
