El Palmer Basket pierde ante el Estudiantes en el Trofeu THB Hotels

El Palmer Basket perdió este sábado contra el Movistar Estudiantes (90–91) en el Trofeu THB Hotels en Son Moix, a pesar de los quince puntos de Massoud. Los de Marco Justo sucumbieron por culpa de un mal tercer cuarto, aunque se quedaron muy cerca de vencer a los madrileños.

El acierto desde la larga distancia de Ismael Massoud, Joan Feliu y Ander Urdiain sustentó el equilibrio en el luminosoal final del primer cuarto: 21-23. En el segundo asalto, el Palmer Basket incrementó su eficiencia en el apartado defensivo y alteró el transcurso del choque. El envite llegó al descanso con los locales por delante, 43-39.

En el tercer capítulo, el Estudiantes demostró su poderío ofensivo. Garino y Giovanetti mostraron inagotables recursos técnicos y Brimah dominó las alturas. Urdiain acortó distancias con un triple sobre la bocina, 66–71. En el último cuarto, a falta de 1:45 minutos, Joan Feliu anotó un triple para colocarse por delante en el marcador, lo siguió otro acierto de tres de Massoud (90–86), pero el acierto de los madrileños desde el tiro libre les dio la victoria.