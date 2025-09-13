Baloncesto
El Palmer Basket pierde ante el Estudiantes en el Trofeu THB Hotels
El equipo mallorquín se fue por delante al descanso, pero su mal tercer cuarto les castigó
El Palmer Basket perdió este sábado contra el Movistar Estudiantes (90–91) en el Trofeu THB Hotels en Son Moix, a pesar de los quince puntos de Massoud. Los de Marco Justo sucumbieron por culpa de un mal tercer cuarto, aunque se quedaron muy cerca de vencer a los madrileños.
El acierto desde la larga distancia de Ismael Massoud, Joan Feliu y Ander Urdiain sustentó el equilibrio en el luminosoal final del primer cuarto: 21-23. En el segundo asalto, el Palmer Basket incrementó su eficiencia en el apartado defensivo y alteró el transcurso del choque. El envite llegó al descanso con los locales por delante, 43-39.
En el tercer capítulo, el Estudiantes demostró su poderío ofensivo. Garino y Giovanetti mostraron inagotables recursos técnicos y Brimah dominó las alturas. Urdiain acortó distancias con un triple sobre la bocina, 66–71. En el último cuarto, a falta de 1:45 minutos, Joan Feliu anotó un triple para colocarse por delante en el marcador, lo siguió otro acierto de tres de Massoud (90–86), pero el acierto de los madrileños desde el tiro libre les dio la victoria.
Ficha técnica
90 - Palmer Basket (21/22/23/24): Frierson (6), Scariolo (12), Chapela (3), Urdiain (11), Dike (6), Carralero (4), Feliu (9), Almenta (6), N’Guessan (10), Sá (6), Comendador (2) y Massoud (15).
91 - Movistar Estudiantes (23/16/32/20): Brimah (12), Giovanetti (14), Granger (13), McGrew (10), Gradin (3), Sola (2), Vaulet (9), Nwogbo (9) y Garino (19).
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma 'menos gastos en macrofiestas' y mejorar la política de vivienda
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La reacción de un turista al descubrir cómo visten los mallorquines: 'Es diferente