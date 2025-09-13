Izan Almazán: "Vivir esta experiencia con todo este equipo está siendo muy bonita"

Izan Almazán está viviendo un sueño. El capitán de la selección española de tenis, David Ferrer, ha seleccionado al joven tenista palmesano para ayudar a los entrenamiento de Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Roberto Carballés. El mallorquín está disfrutando de unos días inolvidables en las pista de Puente Romano en Marbella: "Vivir esta experiencia con todo este equipo está siendo muy bonita. Estoy aprendiendo mucho de cada uno de ellos, es un privilegio para mí compartir estos días con ellos".

Almazán ha repasado cómo se está sintiendo estos días con España y este 2025. "La temporada en principio no estaba yendo mal, aunque hace unos cuantos meses tuve una lesión en la muñeca que me impidió competir. Ya estoy de vuelta, cogiendo las sensaciones y la verdad es que ahora me encuentro muy bien", señala.

El tenista de 19 años también ha recordado su victoria en el campeonato de Europa júnior. "Aquella semana con Andrés Santamarta y Rafael Jódar fue súper buena. Formamos un grupo muy bonito con el capitán ni en la fase de grupos ni en la final perdimos un partido y fue una de las mejores semanas de nuestra vida", apunta.

El palmesano es un habitual de los torneos ITF y por ahora ocupa el puesto 1081en el ranking ATP en individuales y el 808 en dobles.

Como curiosidad, Izan Almazán decidió abandonar el fútbol para dedicarse al tenis. Su hermano Hugo, que es un año mayor, jugó en la cantera del Granada y desde la temporada pasada lo hace en el Llosetense de la Tercera RFEF.