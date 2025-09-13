El Getafe baja al Oviedo de la nube

Atascado en un choque embarullado y excesivamente táctico, el Getafe salió airoso del enfrentamiento ante el Oviedo con una victoria (2-0) cimentada en los exquisitos lanzamientos de falta de Luis Milla, que sirvió en bandeja a Mario Martín y a Borja Mayoral los tantos de la victoria de su equipo.

Milla es un 'rara avis' dentro del ecosistema del cuadro madrileño. Su calidad sobresale por encima de todos los soldados de Bordalás y, además, no renuncia al trabajo. Es una joya para su entrenador y el Oviedo sufrió el guante que tiene en su bota derecha. De ella, salieron los dos goles de un partido con muy pocas ocasiones y que solucionó el hombre más talentoso del Getafe.

Reforzado con las inscripciones de las que no pudo gozar en las tres primeras jornadas, el Getafe se enfrentó a las dudas de su estadio. El Coliseum, en obras y mermado en su capacidad, se había convertido un escenario de disgustos en los últimos tiempos para los hombres de José Bordalás, que acumulaban cinco derrotas seguidas desde el mes de marzo, cuando superaron al Atlético (2-1). La salida de Christantus Uche al Crystal Palace permitió al club azulón romper el muro del límite salarial y dos de sus inscritos, Kiko Femenía y Abdel Abqar, entraron en el once. Mientras, Mayoral sustituyó a Uche en la delantera para romper a un rival que saltó al césped con cuatro novedades: Haissem Hassan, Javi López, Josip Brekalo y Álex Forés.

El Getafe se impuso con superioridad al Oviedo. / EFE

Con ese guión, ninguno de los dos equipos hizo absolutamente nada hasta el tiempo añadido del primer acto. El duelo, muy táctico, sin ocasiones y muy embarullado, se alargó casi once minutos por un choque cabeza con cabeza entre Diego Rico y Nacho Vidal que obligó al segundo a abandonar el encuentro pasado el cuarto de hora.

Sólo Adrián Liso y Abqar, con dos disparos lejanos que no vieron portería, y Forés, con otro intento que se encontró con el cuerpo de Djené Dakonam, generaron algo digno de mención. Y cuando los 8.657 espectadores del Coliseum desenfundaban el bocadillo, apareció Milla para revolucionar el encuentro. El centrocampista del Getafe es, sin duda, uno de los tres mejores jugadores de su equipo. Juega, hace jugar, trabaja como el que más y además tiene una calidad espectacular en su bota derecha que no dudó en utilizar para servir a sus compañeros en bandeja los dos goles del partido.

Mario Martín y Mayoral no desaprovecharon dos faltas lanzadas por su compañero para cabecear a la red los dos únicos tantos de la primera parte. En los minutos 49 y 54 del añadido, terminaron con el Oviedo, que entre medias de cada gol pudo empatar con un disparo de Alberto Reina que golpeó en el travesaño de la portería defendida por David Soria.

Un 2-0 a favor para el Getafe es casi una ventaja inabordable para casi cualquier rival. Aunque el Oviedo agitó el banquillo con la entrada de Santi Cazorla, Santiago Colombatto y Fede Viñas -terminaría expulsado-para la última media hora, no cambió nada.

El Getafe, fiel a su estilo, defendió su renta sin concesiones. Hasta pudo ampliarla con ocasiones de Liso y Mayoral. No hizo falta. La tercera victoria en cuatro jornadas ya estaba asegurada y el Coliseum, por fin, volvió a sonreír. El responsable tuvo un nombre propio: Luis Milla. Su calidad fue diferencial para desnivelar un partido que parecía condenado al 0-0.

Ficha técnica

2.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Juan Iglesias, min. 67), Djené (Davinchi, min. 46), Duarte, Abqar (Ismael, min. 73), Diego Rico; Mario Martín (Neyou, min. 85), Milla, Arambarri; Borja Mayoral (Kamara, min. 68) y Liso (Coba, min. 92).

0.- Oviedo: Aaron; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min. 16), David Costas, Dani Calvo, Javi López (Rahim, min. 65); Hassan, Dondencker, Reina (Colombatto, min. 58), Brekalo (Cazorla, min. 58); Ilic y Forés (Viñas, min. 58).

Goles: 1-0, min. 45+4: Mario Martín; 2-0, min. 45+9: Borja Mayoral.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Dani Calvo (min. 52), Lucas Ahijado (min. 59), Paunovic (min. 70), Dendoncker (min. 80) e Ilic (min. 92) por parte del Oviedo. También amonestó a Neyou (min. 95) por parte del Getafe y expulsó a Fede Viñas por doble amonestación (mins. 79 y 80).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante 8.657 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los aficionados fallecidos del Getafe la temporada pasada y de Juan Mesa Gil, ex futbolista del Oviedo.