En directo | Teresa Ribas reta a Goliat de Clide

La atleta Teresa Ribas, natural de Sant Jordi, ha aceptado el reto de correr contra un caballo este sábado en el Hipódromo de Manacor . Es un acontecimiento poco visto dado que, salvo error, han sido solo hombres quienes los han realizado. La palmesana se batirá con el trotón Goliat de Clide.

¿Quién es Teresa Ribas? Es una atleta que entrena con Juan Sancha y pertenece a la disciplina del Speed Club. Es más bien una velocista, que tiene excelentes marcas en 200 lisos (25.11) y en 400 lisos (55.51), logrando en esta segunda distancia su mejor marca personal en el pasado Campeonato de España sub-23 (quinta en la final). También es la actual campeona de Baleares de la distancia de invierno y de verano.