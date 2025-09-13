Marc Márquez provoca la algarabia de los ídolos de Rossi al caerse en Misano

El campeonísimo catalán Marc Márquez (Ducati), que hoy se ha caído en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de San Marino como se cayó su hermano Àlex, el sábado del Gran Premio de Catalunya, tendrá ya la posibilidad, en el Gran Premio de Japón, que se celebrará, a final de septiembre, en Motegi, de proclamarse nuevo campeón del mundo. La victoria del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), hoy, después de 29 triunfos consecutivos de Ducati en las pruebas al 'sprint', y el segundo puesto del 'Pistolas' (Ducati) en la minicarrera de este mediodía ofrece al ocho veces campeón del mundo la posibilidad de coronarse en Motegi, otra cosa será la puntuación que necesita para eso en el trazado japonés, que dependerá del resultado de mañana (14.00 horas, DAZN) en Misano.

La caída del mayor de los Márquez Alentá ha provocado la euforia en miles y miles de seguidores 'amarillos' de Valentino Rossi, que se encontraba en la pista italiana alentando a sus pilotos, entre los que estaba, cómo no, 'Bezz', poco amigo también de Marc. Cuando el mayor de los Márquez, en la vuelta sexta, superó al líder de Aprilia, que había protagonizado una excelente salida desde la 'pole', todo el mundo pensó que, al igual que había ocurrido en Sachsenting (Alemania) cuando la estrella italiana había dominado buena parte de la carrera, MM93 acabaría siendo el ganador.

Marc Márquez ya podría ser nuevo campeón del mundo, a final de mes, en Motegi (Japón), y, dependiendo de los puntos que conquiste él y su hermano Àlex, mañana, en la auténtica carrera del GP, tendrá que hacer uno y otro resultado

Pero, inmediatamente después de hacerse con el liderato, Marc se fue al suelo en una curva de izquierda, ¡precisamente de izquierda! sus favoritas, a gran velocidad y miles de 'tifosi' empezaron a gritar, aplaudir y celebrar el error del catalán, que se fue cabizbajo a su taller, desolado pues, en efecto, tenía ya totalmente dominada la carrera.

A Bezzecchi solo le quedó controlar hasta el segundo de diferencia el acoso, bueno, poco, de Àlex Márquez (Ducati), que corrió, al menos esta vez, para empezar a asegurarse el subcampeonato mundial, ya que Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) volvió a protagonizar una carrera lamentable, al concluir en 13ª posición, poniendo ya en serio peligro la tercera plaza del Mundial ante el acoso, en efecto, de 'Bezz'.

Clasificación de la carrera al 'sprint': 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 19 minutos 52.966 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1 segundo; 3. Franco Di Giannantonio (Ducati), a 2.551 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 2.526 segundos y 5. Pedro Acosta (KTM), a 6.834 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 487 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 314; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 237; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 209 y 5. Pedro ACOSTA (España), 188.