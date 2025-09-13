Andrés Gurtler y Juanjo Cladera triunfan en Muro

El ciclista élite Andrés Gurtler, del Punt d’Aigua Bikers, se proclamó vencedor de la carrera estelar del trofeo Muro – Challenge de Tardor de ciclismo, celebrado este sábado por la mañana. El escenario fue un trazado de 11,5 kilómetros en el término municipal de Muro con la pancarta de meta ubicada en lo alto de Sa Riba, entrando desde Can Picafort, por el camí de Son Morey. Tomaron la salida 64 participantes de primera y segunda categoría para completar ocho vueltas al trazado con un total de 92 kilómetros donde el ganador marcó una media de 42.35 kilómetros por hora después de que la prueba registrara 20 abandonos como consecuencia de la fatiga y la elevada temperatura al mediodía de ayer.

En la segunda vuelta se formó un grupo cabecero de cuatro unidades donde el ganador estuvo acompañado por Roman Locher, Álex Martínez y Juan Antonio Segovia. La diferencia a su favor, aunque con oscilaciones, siempre rondó el minuto respecto al pelotón perseguidor que se fraccionó al final de carrera.

La fuga que llegó a meta con Segovia, Martínez. Locher y Gurtler / T. Arbona

La fuga aguantó su integridad hasta la última curva donde Segovia arriesgó en exceso y cayó. Con este escenario, Gurtler superó a Locher con Martínez cediendo 15 segundos y Segovia casi un minuto, por delante de Dani González que fue el mejor sub-23. El primero de los junior fue Eric Camino (13º). Por su parte, José Miguel Redondo (7º) fue el ganador de los de segundo nivel, seguido de Jaume Perelló (8º) y Julio Coca (12º).

Carrera de tercer nivel

La carrera de tercer nivel junto con los cadetes se resolvió a favor de Juanjo Cladera, del CC Muro, que fue profeta en su tierra después de varias pruebas rozando el poste. Prueba con 63 participantes y siete abandonos que tuvo muy poca historia ya que los intentos de fuga fueron los mínimos. En la llegada los de tercera categoría y los cadetes fueron alternándose con Marc Mayol en segunda posición seguido de Bernat Crespí, Nino Fernández, Rafael García, Izán Baidez y Miguel Bonnín. Prueba organizada por el CC Muro junto con la federación autonómica.