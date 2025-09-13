Fútbol
El Andratx tumba al Barcelona B y firma un inicio de ensueño
Los 'gallos' vencen al filial azulgrana con los goles de Vicente Meca y Gabi García (2-1) y logran un seis de seis en las dos primeras jornadas
El Andratx no ha podido comenzar su andadura en la Segunda RFEF de mejor manera. Los 'gallos' han vencido esta tarde ante al Barcelona Atlétic por 2-1 en el Municipal de Sa Plana, tumbando así a uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso directo.
Los de José Contreras han logrado remontar el tanto inicial de los blaugranas con los goles de Vicente Meca y Gabi García en un primer cuarto de hora vibrante y se han llevado la victoria tras un gran ejercicio de resistencia en el segundo tiempo. Ei equipo catalán ha podido empatar el encuentro en varias ocasiones, la más clara una de Sama Nomoko que se ha estrellado en el larguero, pero el choque ha finalizado con el 2-1.
De esta manera, el Andratx firma un seis de seis en las dos primeras jornadas tras haber vencido por la mínima al Sant Andreu en la primera jornada (1-0) y lograr esta tarde un triunfo muy meritorio ante el filial del Barcelona.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
- Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases
- Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: 'No han garantizado la seguridad de los menores
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Fulgencio Coll aconseja al Ayuntamiento de Palma 'menos gastos en macrofiestas' y mejorar la política de vivienda
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La reacción de un turista al descubrir cómo visten los mallorquines: 'Es diferente