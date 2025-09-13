El Andratx tumba al Barcelona B y firma un inicio de ensueño

El Andratx no ha podido comenzar su andadura en la Segunda RFEF de mejor manera. Los 'gallos' han vencido esta tarde ante al Barcelona Atlétic por 2-1 en el Municipal de Sa Plana, tumbando así a uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso directo.

Los de José Contreras han logrado remontar el tanto inicial de los blaugranas con los goles de Vicente Meca y Gabi García en un primer cuarto de hora vibrante y se han llevado la victoria tras un gran ejercicio de resistencia en el segundo tiempo. Ei equipo catalán ha podido empatar el encuentro en varias ocasiones, la más clara una de Sama Nomoko que se ha estrellado en el larguero, pero el choque ha finalizado con el 2-1.

De esta manera, el Andratx firma un seis de seis en las dos primeras jornadas tras haber vencido por la mínima al Sant Andreu en la primera jornada (1-0) y lograr esta tarde un triunfo muy meritorio ante el filial del Barcelona.