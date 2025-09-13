Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Andratx tumba al Barcelona B y firma un inicio de ensueño

Los 'gallos' vencen al filial azulgrana con los goles de Vicente Meca y Gabi García (2-1) y logran un seis de seis en las dos primeras jornadas

Carlos Sánchez disputa el balón con Juan Hernández en el Andratx-Barcelona B.

Carlos Sánchez disputa el balón con Juan Hernández en el Andratx-Barcelona B. / CE Andratx

Sergi Fullana

Andratx

El Andratx no ha podido comenzar su andadura en la Segunda RFEF de mejor manera. Los 'gallos' han vencido esta tarde ante al Barcelona Atlétic por 2-1 en el Municipal de Sa Plana, tumbando así a uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso directo.

Los de José Contreras han logrado remontar el tanto inicial de los blaugranas con los goles de Vicente Meca y Gabi García en un primer cuarto de hora vibrante y se han llevado la victoria tras un gran ejercicio de resistencia en el segundo tiempo. Ei equipo catalán ha podido empatar el encuentro en varias ocasiones, la más clara una de Sama Nomoko que se ha estrellado en el larguero, pero el choque ha finalizado con el 2-1.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, el Andratx firma un seis de seis en las dos primeras jornadas tras haber vencido por la mínima al Sant Andreu en la primera jornada (1-0) y lograr esta tarde un triunfo muy meritorio ante el filial del Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents