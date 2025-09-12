Artes Marciales Mixtas
Reboredo y Valero se coronan ante su público en Palma
El ‘Underground Edition de Fight Island’ reunió a más de 600 aficionados en Es Gremi
Los mallorquines Luis Reboredo y Cristian Valero se proclamaron campeones de sus categorías en la ‘Underground Edition de Fight Island-Desafío de Campeones’, celebrada el pasado sábado en la sala Es Gremi (Palma) con más 600 aficionados. La organización a cargo de Marc Llompart, Luis Reboredo y Jaime Fiol ofreció una velada de nueve combates, con cuatro cinturones en juego.
Reboredo se proclamó campeón de MMA -75 kg en un combate técnico y valiente. Ahora se prepara para representar a España en el Campeonato Mundial de MMA amateur en Georgia, que se celebrará en apenas 20 días.
También destacó la actuación de Cristian ‘El Cachorro’ Valero, que se hizo con el cinturón de K1 -84 kg tras una victoria contundente. A sus 18 años, confirma su proyección como uno de los grandes talentos del kickboxing nacional.
El valenciano Tito Beltrán se despidió del octógono tras 27 años de trayectoria, llevándose el cinturón de grappling y una gran ovación del público
El cinturón de MMA -70,3 kg los disputaron Lee Mafue y Jordi Nacher. Fue un combate igualado, de ritmo alto, que acabó en empate técnico. Fue reconocido como la mejor pelea del evento, recibiendo ambos el ‘Cheque de la Noche’.
El evento fue posible gracias al apoyo de marcas locales como Urban Kebab, Healthy Body y Volt Tattoo Shop, cuyo compromiso con el deporte balear ha sido clave para el crecimiento de este proyecto.
