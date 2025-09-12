Fútbol | Obituario
Muere Juan Bezares, futbolista mallorquín del histórico Salamanca
Jugó dos temporadas en Primera División y se retiró en el Calvià a los 31 años
Formado en el Constància, debutó en el fútbol profesional con 22 años en el Calvo Sotelo
Los aficionados más veteranos del fútbol mallorquín están de duelo tras conocerse este viernes el fallecimiento, a los 70 años de edad y tras sufir un tumoer cerebral, del palmesano Juan Bezares, jugador histórico de aquel Salamanca que a principios de los años 80 se hizo notar en la Primera División española. Ya jubilado de su trabajo en el Ayuntamiento de Calvià, se había traslado a vivir a en la ciudad salmantina.
Juan Bezares García (Palma, 1955) se dio a conocer como futbolista en el Constància de mediados de los años 70, equipo desde el que dio el salto al Calvo Sotelo de Segunda División (1977), con el que descendió a Segunda B y en el que militó tres temporadas más. Siempre disputando la treintena de partidos.
Su regularidad llamó la atención del Salamanca, que le fichó en 1981. Esa temporada, con 26 años, disputó 32 partidos y vivió el ascenso a Primera División junto a D’Alessandro, Miguel Ángel, Enrique, Tomé, Corchado o Brizzola.
Dos temporadas jugó en Primera División (82-83 y 83-84), en un Salamanca en el que coincidió con futbolistas que posteriormente acabaron en el Mallorca como Benedé, Paco Martínez, Luis García o Antonio Orejuela.
También coincidió con otros recordados jugadores del Salamanca como Pepe, Perez Aguerri, Balta o Balín, quien nació en Palma pero que se formó en el Real Madrid. Bezares siguió, tras el descenso a Segunda, en el equipo charro (84-85), con el que vivió otro descenso esa temporada a Segunda B, en la que jugó la 85-86 para decir adiós a su etapa en la ciudad salmantina.
Regresó a Mallorca y se retiró con 31 años
Defensa central, jugó durante su carrera 275 partidos en categorías nacionales (53 en Primera), con solo dos goles (uno con el Calvo Sotelo y otro con el Salamanca, ambos en Segunda).
Con 30 años cumplidos, regresó a Mallorca y firmó con el Calvià, equipo en el que se retiró a los 31 años, aunque siguió vinculado al fútbol como entrenador en las categorías base.
