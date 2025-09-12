Muere Juan Bezares, futbolista mallorquín del histórico Salamanca

Los aficionados más veteranos del fútbol mallorquín están de duelo tras conocerse este viernes el fallecimiento, a los 70 años de edad y tras sufir un tumoer cerebral, del palmesano Juan Bezares, jugador histórico de aquel Salamanca que a principios de los años 80 se hizo notar en la Primera División española. Ya jubilado de su trabajo en el Ayuntamiento de Calvià, se había traslado a vivir a en la ciudad salmantina.

Juan Bezares García (Palma, 1955) se dio a conocer como futbolista en el Constància de mediados de los años 70, equipo desde el que dio el salto al Calvo Sotelo de Segunda División (1977), con el que descendió a Segunda B y en el que militó tres temporadas más. Siempre disputando la treintena de partidos.

Once del Salamanca que jugó en el Camp Nou en 1984 / Twitter Juan Bezares

Su regularidad llamó la atención del Salamanca, que le fichó en 1981. Esa temporada, con 26 años, disputó 32 partidos y vivió el ascenso a Primera División junto a D’Alessandro, Miguel Ángel, Enrique, Tomé, Corchado o Brizzola.

Dos temporadas jugó en Primera División (82-83 y 83-84), en un Salamanca en el que coincidió con futbolistas que posteriormente acabaron en el Mallorca como Benedé, Paco Martínez, Luis García o Antonio Orejuela.

También coincidió con otros recordados jugadores del Salamanca como Pepe, Perez Aguerri, Balta o Balín, quien nació en Palma pero que se formó en el Real Madrid. Bezares siguió, tras el descenso a Segunda, en el equipo charro (84-85), con el que vivió otro descenso esa temporada a Segunda B, en la que jugó la 85-86 para decir adiós a su etapa en la ciudad salmantina.

Bezares, arriba en el centro, en un partido con el Calvo Sotelo de Puertollano / Twitter Juan Bezares

Regresó a Mallorca y se retiró con 31 años

Defensa central, jugó durante su carrera 275 partidos en categorías nacionales (53 en Primera), con solo dos goles (uno con el Calvo Sotelo y otro con el Salamanca, ambos en Segunda).

Con 30 años cumplidos, regresó a Mallorca y firmó con el Calvià, equipo en el que se retiró a los 31 años, aunque siguió vinculado al fútbol como entrenador en las categorías base.