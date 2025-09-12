Jaume Munar, de la Copa Davis junior a número uno español

El tenista mallorquín Jaume Munar representa a sus 28 años el ejemplo perfecto de perseverancia y evolución en el circuito ATP. Más de diez años atrás, en 2013, buscaba su sitio en la elite tras ganar la Copa Davis júnior y hoy ejerce de número del equipo español en una eliminatoria decisiva ante Dinamarca.

Horarios del España-Dinamarca Sábado, 13 de septiembre 2025 (12:30h) Pablo Carreño (2) – Holge Rune (1) Jaume Munar (1) – Elmer Moeller (2) Domingo, 14 de septiembre 2025 (11:30h) Martínez/Munar – Holmgren/Ingildsen Jaume Munar (1) – Holger Rune (1) Pablo Carreño (2) – Elme Moeller (2)

Munar comenzó en las pistas a los 8 años, destacando mientras avanzaba categorías hasta que su nombre se hizo reconocido en edad junior. Alcanzó el número 3 del mundo en el ranking combinado ITF en 2015, tras disputar la final del Abierto de Francia juvenil en 2014 (perdió ante Andrey Rublev, venciendo por el camino a promesas como Michael Mmoh y Quentin Halys). Dos años antes, con solo 15, había contribuido decisivamente a la victoria de España en la Copa Davis Junior, junto al valenciano Pedro Martínez Portero, compañero también en esta cita con el equipo absoluto.

El salto al circuito senior no fue inmediato, pero Munar ya empezó a dejar muestras de su tenis en ese 2015 con su primera victoria en un partido ATP: en el Abierto de Hamburgo ante Guillermo García-López, lo que lo catapultó al ‘top 500’ por primera vez. En estos años de carrera ha acumulado 10 títulos en el ATP Challenger Tour, con la arcilla como su escenario preferido.

Su debut en un Grand Slam llegó en 2018 (Australia, primera ronda, derrota con Monfils), y aunque tardó en romper el techo del ‘top 100’ (en 2019), Munar ha escalado posiciones en los últimos años. En 2021, alcanzó su primera final ATP en Marbella y en 2018 se clasificó para las Next Gen ATP Finals junto a estrellas como Tsitsipas y Fritz.

2025, su mejor año

Su mejor momento lo está viviendo en 2025: ganó por primera vez a un ‘top 10’ (Daniil Medvedev en Miami), sumó su victoria 100 en el circuito (en Barcelona, ante Frances Tiafoe), llegó a la cuarta ronda del Masters 1000 de Roma y en Wimbledon se estrenó en una tercera ronda de un Grand Slam (tras eliminar al campeón de Halle, Alexander Bublik). En el US Open de Nueva York rompió de nuevo su techo en un Grand Slam, alcanzando la cuarta ronda y situándose por primera vez en el ‘top 40’ del ranking ATP (número 37).

Este gran segundo tramo del año le ha llevado, tras no ser elegido inicialmente, a liderar al equipo español en esta eliminatoria de la Copa Davis tas confirmarse las bajas de de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers.

Con David Ferrer como capitán, el mallorquín ejercerá de jefe de filas de un equipo que completan Pedro Martínez (con quien contribuyó a la clasificación en la anterior ronda), Roberto Carballés y Pablo Carreño.

En tierra batida -España no jugaba una eliminatoria Davis en arcilla desde hace tres años-, las pistas de Puente Romano (Marbella) acogen este sábado 13 y domingo 14 de septiembre la eliminatoria contra Dinamarca, un enfrentamiento que otorgará una plaza para la Final 8 de Bolonia.