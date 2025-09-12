Hugo Ramón: «He hecho esfuerzos sobrehumanos para estar en la Mini Transat al nivel que me exijo»

El regatista del Real Club Náutico de Palma Hugo Ramón Froye (Palma, 1985) afronta los últimos días de entrenamiento antes de iniciar su cuarta participación en la Mini Transat, tras haber competido en las ediciones de 2005, 2007 y 2009.

Dos décadas después de su debut, que le llevó en su momento a ser el más joven participante de la historia de esta regata en solitario, las amuras de su barco apuntan de nuevo al Océano Atlántico. Las razones de su regreso son «complejas» y difíciles de explicar hasta para sí mismo, pero se resumen en una frase que no pronuncia a modo de eslogan publicitario, sino como una declaración de principios: «No soy capaz de resistirme a la llamada del mar».

La decimoctava edición de la Mini Transat zarpará el 21 de septiembre de Les Sables d’Olone (costa atlántica de Francia) para cubrir 4.500 millas hasta Guadalupe, con una única escala en Santa Cruz de La Palma. Hugo Ramón, que se ha preparado para navegar en la vanguardia de la flota, pondrá a prueba su resistencia física y mental, y se someterá durante interminables singladuras al severo escrutinio de su autoexigencia.

"Ahora tengo más experiencia, soy más calmado, planificador y cuento con herramientas más potentes"

Después de cuatro años de preparación, ¿en qué momento personal se encuentra ahora mismo?

He llegado al final de un ciclo muy intenso en el que he dejado mi vida en pausa para volver a sentir lo que me convirtió en la persona que soy desde 2005. Nadie sabe lo que me ha costado llegar aquí. He hecho esfuerzos sobrehumanos sin que nadie me obligara; de hecho, podía haber elegido otro camino, pero opté por la búsqueda de la perfección, el sufrimiento y el agotamiento. Sé que todo habrá valido la pena cuando el océano vuelva a transformarme en lo que quiero ser en los próximos años.

¿Qué significa para usted afrontar de nuevo la Mini Transat con 40 años, después de haberla vivido con 20?

Me interesaba ver esa evolución personal en el mismo terreno de juego. Ahora tengo más experiencia, soy más calmado, planificador y cuento con herramientas más potentes para seguir mi ruta. Pero hay algo que nunca cambia en la Mini Transat: las dificultades económicas, el corazón roto y el estrés constante de la preparación.

A pocos días de la salida, ¿qué le queda por hacer?

Algunos detalles: pasar noches de entrenamiento en el Atlántico para entrar en la rutina más rápido, registrar datos de telemetría que me ayudarán en el trimado de las velas y, sobre todo, relajarme un poco, sabiendo que el barco ya está listo y en orden. Pero como dice mi amigo Amadeo González, «nuevas soluciones aportan nuevos problemas». Nunca se está del todo preparado.

"La Mini Transat no es solo cruzar el Atlántico: es un espejo en el que aparece lo que uno es y también lo que le falta"

¿Con quién está entrenando en esta fase final?

Con Marc Claramunt, mi preparador. Es un experto en la electrónica que llevo a bordo y ya ha hecho dos Mini Transats. También está conmigo el arquitecto naval Aleix Sellés, especialista en fluidos, que me asesora con el rendimiento del barco. Son dos fenómenos. Me descargan de muchos trabajos, me aporta buenas ideas y juntos entrenamos en lo que se llama ‘faux solo’: navegamos en doble, pero yo gestiono el barco solo mientras uno de ellos vigila de noche cuando duermo un rato.

¿Ha intentado mantener en Francia las rutinas que tenía en Palma?

Sí. Me he buscado un gimnasio, sigo con pilates, medito y me desplazo en bici. Echo mucho de menos a mis perras y pienso en lo que me espera a partir del 21 de septiembre en Les Sables d’Olonne, cuando todo este trabajo cobrará sentido.

¿Cómo imagina el inicio, con el Atlántico Norte y el Golfo de Vizcaya?

Con nervios, emoción y mucha adrenalina. El Golfo de Vizcaya es una primera prueba dura: viento, olas, frentes atlánticos. Es un filtro que nos recuerda que esto no es un juego, que empieza la verdadera soledad. Seguramente viviremos condiciones muy duras, con frentes fríos y rachas de 30-40 nudos antes de poder virar hacia Finisterre.

Una vez superado el Golfo, ¿cuáles son los retos de la bajada por la costa portuguesa?

La clave será decidir por dónde dejar Finisterre. Según el viento, puede convenir ir cerca de la costa (a unas 30 millas) o más lejos, a 300 o 400 millas. Esa decisión condiciona toda la estrategia porque cambiar de plan más tarde sería perder muchas millas y posiciones. Y la llegada a La Palma también es complicada por el posible bloqueo del viento en Canarias.

¿Qué supone la parada en las Islas Canarias?

En principio me parece un descanso demasiado largo, unos 25 días. Pero si el barco llega con muchos daños, ese tiempo me parecerá poco. La clave será mantener la concentración y mis rutinas.

¿Y la segunda etapa, la travesía del Atlántico con los alisios?

Son más de 3.000 millas en las que encadenamos trasluchadas. Habrá que decidir si es mejor ir más al norte o más al sur, vigilando las ondas del Este y los chubascos, que de noche pueden dar problemas serios. Los alisios empujan y el barco vuela, pero son días sin ver tierra. La rutina será lo único estable: velas, meteo, reparaciones, comida liofilizada y pensamientos que viajan entre pasado, presente y futuro. Allí sentiré todo amplificado: soledad, miedo, calma, gratitud…

¿Qué espera sentir al llegar a Guadalupe?

A Guadalupe, como a todas esas metas volantes por las que me has preguntado, hay que llegar, no olvides que la última palabra la tiene siempre el océano, de modo que me vas a dejar que te responda en condicional. Me gustaría respirar, llorar, saltar y sentirme orgulloso del trabajo realizado… Será el final de un viaje exterior y el inicio de otro, interior. La Mini Transat no es solo cruzar el Atlántico: es un espejo en el que aparece lo que uno es y también lo que le falta.